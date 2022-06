Cos’è la sindrome di Medea in criminologia. Il significato e perchè spiega alcuni figlicidi

Cos’è la sindrome di Medea? Il complesso psicologico è utilizzato anche in criminologia per spiegare alcuni figlicidi. L’ultimo drammatico caso ha riguardato Martina Patti, madre siciliana che ha ucciso la sua piccola di 4 anni, sembrerebbe per rispondere all’abbandono dell’ex compagno.

Cos’è la sindrome di Medea

La sindrome, o complesso, di Medea richiama l’omonimo mito greco. I criminologi utilizzano infatti questa espressione per indicare una donna che uccide i propri figli per risolvere i conflitti con il coniuge e vendicarsi di un suo abbandono, temporaneo o permanente. Alcuni studiosi delineano un comportamento materno finalizzato alla distruzione del rapporto tra padre e figlio dopo le separazioni conflittuali. In tal modo l’uccisione diventa simbolica e ciò che si mira a sopprimere non è più il figlio stesso ma il legame che ha con il padre.

Da un punto di vista psicologico, nel momento dell’uccisione del figlio, la madre raggiunge l’apice del delirio di onnipotenza, tipico delle crisi psicotiche. Secondo la moderna psichiatria, il Complesso di Medea presenta nuove sfumature, in particolare la cancellazione della memoria del crimine, l’omissione della propria partecipazione e della propria presenza, un’auto-proclamazione di innocenza ed una dichiarazione di protezione verso le proprie vittime.

Il mito greco

Medea nella mitologia greca era esperta in arti magiche ed era figlia di Eete, re della Colchide, custode del Vello d’oro. Quando arrivarono gli Argonauti, presa dall’amore per Giasone lo aiutò a conquistare il vello d’oro, uccidendo il proprio fratello; dopo il tradimento alla patria e la perfidia verso la sua famiglia, fuggì con Giasone e visse con lui pacificamente, finché il re greco Creonte propose di dare la propria figlia in sposa a Giasone, il quale accettò.

A questo punto Medea, oltre a Creonte e sua figlia, uccise anche tutti i propri figli avuti con l’eroe greco per vendicarsi del suo tradimento; da qui l’immagine di Medea associata al figlicidio per vendetta contro il coniuge.

La psicoanalisi interpreta questo gesto come il voler “amputare” Giasone, poiché i figli erano una parte sua e il voler imporre da parte di Medea il totale possesso su di loro: “io li ho partoriti, io ho il diritto di ucciderli“.