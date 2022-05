Cos’è la Boiler Summer Cup, nuova criticata challenge su Tik Tok

Cos’è la Boiler Summer Cup? Si tratta di una nuova challenge lanciata su TikTok. I ragazzi per guadagnare dei punti (che si traducono poi in un ingresso o in un drink gratis), devono “farsi le ragazze più in sovrappeso” della discoteca (o della spiaggia), per poi deriderle sui social.

Cos’è la Boiler Summer Cup?

La Boiler Summer Cup è una nuova sfida lanciata su TikTok che sta scatenando molte polemiche sul web. L’obiettivo dei partecipanti (è diretta principalmente agli uomini) è quello di ‘adescare’ delle ragazze ‘in carne’: parlarci, ballare con loro, ma anche baciarle e andarci a letto. Il tutto per dimostrare di avere avuto a che fare con i ‘boiler’, letteralmente ‘scaldabagno’, e per poi deriderle sui social Nel frattempo un complice dovrebbe riprendere tutta la scena, per poi caricare i video sulla piattaforma, ovviamente senza il consenso delle malcapitate.

La sfida è un concentrato di body shaming, bullismo e misoginia, ma nonostante ciò ha già preso parecchio piede tra i giovanissimi. Ufficialmente la challenge partirebbe da giugno, ma basta digitare l’hashtag #boilersummercup per scoprire che non sono pochi quelli l’hanno già messa in atto. C’è perfino un dettagliato regolamento, che assegna punti in base al peso della vittima. 80-90kg=1 punto e così a salire, fino ai 110kg in su, che assegnano 5 punti. E come se non bastasse c’è anche il bonus dei 2 punti “se non si lava e puzza di bacon marcio”. I commenti ai filmati, che già circolano su TikTok, sono anch’essi agghiaccianti per la loro cinica crudeltà. “Ho toccato una boiler di 130 kg” o “Io non riesco ad andare oltre i 70/80 kg” oppure “Quella mi sembra una da 100/110”.

L’estate non è ancora iniziata ma la nuova sfida social ha già spinto moltissime utenti a dichiarare che nei prossimi mesi si terranno ben lontane da locali come discoteche e simili. Allo stesso tempo c’è chi sui social ha risposto con sdegno alla challenge. Una di loro ha pubblicato un video e ha scritto: “I boiler che li guardano schifati”.