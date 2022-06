Cos’è il multiverso: significato e filosofia e perché se ne parla tanto

Disney+ ha appena annunciato che Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 22 giugno in esclusiva sulla piattaforma streaming. La pellicola vede il Doctor Strange coinvolto in un avvincente viaggio nell’ignoto. Dovrà fare affidamento su mistici alleati e fronteggiare pericolose realtà alternative del Multiverso. Tale dimensione è molto cara a scrittori e registi di opere di fantascienza, che sempre più di frequente la impiegano come setting delle proprie opere. Ma cos’è il multiverso? Cosa c’è di vero in ciò che vediamo nei film?

Cos’è il multiverso?

Il multiverso è un termine che gli scienziati impiegano per descrivere l’idea che al di là dell’universo osservabile possano esistere anche altri universi. Diverse teorie ne ipotizzano l’esistenza e il funzionamento, delineando diversi scenari possibili: dalle regioni dello spazio in piani diversi rispetto al nostro universo, fino a distinti universi a bolla che emergono continuamente.

L’idea forse più accettata nell’ambiente scientifico è quella conosciuta con il nome di inflazione cosmologica, ovvero l’idea che nei momenti immediatamente successivi al big bang l’universo si sia espanso rapidamente ed esponenzialmente. Non solo: l’inflazione cosmologica potrebbe ripetersi nel tempo, anche all’infinito, generando una costellazione di universi a bolle.

Non tutte quelle bolle hanno le stesse caratteristiche della nostra, potrebbero infatti esistere spazi in cui le leggi della fisica funzionano diversamente. Alcune potrebbero essere simili al nostro universo, ma tutte esistono al di là di ciò che possiamo osservare direttamente.

Il multiverso “a molti mondi” dei film

Quello che vediamo spesso nei film di fantascienza è il multiverso “a molti mondi”, teorizzato dalla meccanica quantistica. La disciplina descrive il comportamento della materia dal punto di vista matematico. Proposta dal fisico Hugh Everett nel 1957, l’interpretazione a molti mondi prevede la presenza di linee temporali ramificate, o realtà alternative in cui le nostre decisioni si sviluppano in modo diverso, talvolta producendo risultati estremamente diversi.

“Hugh Everett afferma che di fatto esistono infinite Terre parallele, e quando compi un esperimento e ottieni delle probabilità, quella è la dimostrazione che stai vivendo sulla Terra dove quello è il risultato dell’esperimento”, ha spiegato il fisico James Kakalios dell’Università del Minnesota, che ha scritto a proposito della fisica (o meno) di supereroi, “ma sulle altre Terre il risultato è diverso”. Secondo questa interpretazione, varie versioni di un individuo starebbero vivendo le molte vite possibili che quello stesso individuo avrebbe potuto vivere se avesse preso decisioni diverse. Tuttavia, l’unica realtà che può percepire è quella in cui vive.