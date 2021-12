Cos’è Flurona, primo caso in Israele

Tra Covid e vaccini, varianti Delta e Omicron, si inserisce un altro nome di cui potremmo sentir parlare spesso in questi giorni: Flurona. Il termine è salito oggi alla ribalta a causa del primo caso registrato di quella che è un’infezione contemporanea dei virus di Covid e influenza. Un caso unico, il primo scoperto al mondo, tra l’altro fortuitamente. Ad aver contratto il mix delle due infezioni è stata una donna partoriente. Lo ha scoperto dopo essersi recata all’ospedale di Petach Tikva per alcune analisi.

Flurona: primo caso in Israele

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in Israele sarebbe stato riscontrato il primo caso di un’infezione contemporanea tra il virus dell’influenza e quello del Covid. L’hanno ribattezzata Flurona, dai termini Flu, che significa appunto influenza, e Corona. A contrarla è stata una donna partoriente, che ha scoperto di essere positiva ad entrambe le infezioni al momento delle analisi all’ospedale Beilinson di Petach Tikva, al centro dello Stato Ebraico. Le autorità sanitarie sottolinea che la donna non ha ricevuto alcun vaccino, né per il Covid né per la comune influenza.

Israele, il ministero della sanità indaga

Il caso ha allertato il ministero della Sanità israeliano, che ora sta esaminando la donna per capire come svilupperà l’infezione. Lei, dal canto suo, non ha dimostrato alcun sintomo, sta bene e potrebbe essere dimessa dall’ospedale già oggi. Gli esperti che stanno analizzando la questione spiegano che la combinazione tra i due virus dell’influenza e del Covid potrebbe essere già avvenuta anche in altri soggetti. Probabilmente, però, non è stata diagnosticata a causa dei sintomi simili. Inoltre, il professor Arnon Vizhnitser, direttore del Dipartimento di Ginecologia dell’ospedale Beilinson, ha dichiarato che «oggi assistiamo a casi sia di Covid sia di influenza e vediamo sempre più donne in gravidanza con l’influenza». Durante lo scorso anno, invece, nessun caso di influenza è stato segnalato tra le donne incinte o partorienti.