Le cose che non ti ho detto stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

Bill Nighy, recentemente candidato all’Oscar per Living, è protagonista di Le cose che non ti ho detto, film in onda stasera 8 aprile alle 21.25 su Rai3. La trama segue due anziani coniugi, legati da un lungo matrimonio, che abitano in un piccolo paese del Regno Unito. Quando l’uomo decide di lasciare sua moglie per andare a vivere con un’altra donna, i due e il loro unico figlio inizieranno a scoprire le difficoltà della vita. Nel cast ci sono anche Josh O’Connor e Annette Bening. Alla regia c’è William Nicholson, qui al suo secondo lavoro dietro la cinepresa. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Le cose che non ti ho detto, trama e cast del film stasera 8 aprile 2023 su Rai3

Protagonisti del film in onda stasera sono Grace (Annette Bening) e suo marito Edward (Bill Nighy). Sposati da 29 anni, trascorrono una vita tranquilla nella cittadina inglese di Seaford, dove hanno deciso di trasferirsi una volta in pensione. Mentre lei vuole comporre un’antologia di poesie, lui è perennemente ossessionato dall’attendibilità delle voci di Wikipedia. Un giorno si unisce per il weekend il loro unico figlio Jamie (Josh O’Connor), ma scopre che l’idillio di coppia è ormai in frantumi. Poco dopo il suo arrivo, il padre gli rivela che ha intenzione di lasciare la moglie per trascorrere gli ultimi anni assieme a un’altra donna, la sola ormai in grado di renderlo felice. La situazione precipita proprio quando Grace scopre le intenzioni del marito e, nonostante i continui tentativi di dissuaderlo, rimane sola in casa.

Lontana dal suo Edward, che spera di veder tornare con le valigie in mano per riabbracciarla, Grace cade irrimediabilmente in depressione. Nemmeno la vicinanza di Jamie, che prova in ogni modo a risollevare il suo animo, riesce ad alleviare il suo dolore. La donna si sente persa in una cittadina che ormai, senza il grande amore della sua vita, non riconosce più. L’alienazione sarà solo l’inizio di una serie di problemi che Grace, ma anche Edward, dovranno imparare a conoscere. Per tornare ad essere felici, ognuno secondo il modo che più gli conviene, affronteranno ostacoli sconosciuti e all’apparenza insormontabili.

Le cose che non ti ho detto, qualche curiosità sul film stasera 8 aprile 2023 su Rai3

Regista del film è William Nicholson, che aveva diretto in passato anche Firelight. Poco conosciuto in qualità di cineasta, è invece un famoso sceneggiatore in quanto ha lavorato al copione di cult come Il Gladiatore o Les Misérables. Fra i suoi ultimi lavori anche Tredici vite, film di Ron Howard che racconta il salvataggio della squadra di calcio in Thailandia nelle grotte di Tham Luang. Girato soprattutto nella stessa Seaford, Le cose che non ti ho detto è adattamento di un’opera teatrale che lo stesso regista aveva scritto ispirandosi alla storia dei suoi genitori, che si separarono dopo 33 anni di matrimonio. Nel cast del film, accanto ai due protagonisti, figura anche Nicholas Blane che veste i panni del sacerdote di Seaford. L’attore britannico è noto per aver interpretato il Re delle Spezie nella seconda stagione de Il Trono di Spade.