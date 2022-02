Cosa vuol dire “Cane Blu” in Doc Nelle tue mani 2? Anticipazioni della puntata di stasera 10 febbraio su Rai 1

Su Rai Uno è tornata la fortunata serie “Doc – Nelle tue mani“, giunta nel 2022 alla sua seconda edizione. Gli spettatori, che rimangono incollati allo schermo grazie alle vicende e ai colpi di scena della nuova stagione, si domandano cosa voglia dire una curiosa frase pronunciata più volte negli ultimi episodi. Si tratta di “Cane blu”, una espressione in codice che i dottori del reparto di medicina interna si scambiano per comunicare qualcosa. Che cosa significa, dunque “Cane Blu” in “Doc – Nelle tue mani”? A cosa si riferisce?

Cosa vuol dire “Cane Blu” in Doc Nelle tue mani 2? Significato della frase usata dai protagonisti della serie con Luca Argentero

“Cane Blu” è un’espressione utilizzata dai dottori del reparto di medicina interna nella serie “Doc – Nelle tue mani”, giunta alla seconda stagione. Non sono però tutti i medici a conoscere il significato della parola in codice, ma solo coloro che sono rimasti in ospedale durante il periodo della pandemia. In particolare, il gruppo composto da Doc, Riccardo, Elisa, Giulia, Carolina e Gabriel la utilizzano quasi come un’espressione sovversiva, per comunicare senza essere compresi dalla direzione dell’ospedale, che da mesi ormai mette in difficoltà il reparto di medicina interna e in particolare il dottore Andrea Fanti.

Alba, infatti, che si era dovuta allontanare dal reparto per stare vicina alla madre malata, non sa cosa voglia dire “Cane Blu”. Nonostante abbia più volte chiesto spiegazioni, quando era sul punto di scoprirlo è sempre giunto un impedimento. Ciò l’ha portata ad allontanarsi dal gruppo e ad accettare l’incarico del primario Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri) in combutta con Doc.

Il significato dell’espressione tuttavia non si conosce ancora. L’ottavo episodio della seconda stagione, in onda il 10 febbraio su Rai 1, si chiama proprio “Cane blu”. Ciò fa intendere che i dettagli su questa frase verranno finalmente svelati. In particolare, durante la puntata si ripercorrerà l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo, e si andrà ancora più a fondo sulla morte misteriosa di Lorenzo Lazzarini.

Doc Nelle tue mani 2, anticipazioni dell’ottava puntata in onda stasera 10 febbraio 2022 su Rai 1

Secondo quanto riporta il web sulle anticipazioni degli episodi in onda il 10 febbraio, Cecilia Tedeschi inizierà a capire qualcosa sul segreto del dottore con il suo team e chiederà a Fanti cosa è successo al paziente Lorenzo Lazzarini. Inoltre verranno fuori tutti ulteriori dettagli riguardanti il periodo della prima ondata Covid, dalla crisi che ha colpito Gabriel fino all’evento che ha alimentato la rottura del rapporto tra Carolina e suo padre.