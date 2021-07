Cosa vedere se vai in Spagna: le città, le spiagge e le isole più belle

Le cose da vedere se vai in Spagna sono tantissime. La Spagna infatti è una delle mete più ambite da tutti i viaggiatori che qui possono trovare divertimento, cultura e spiagge fantastiche. Infatti, questo Paese permette di soddisfare tutte le esigenze ed è scelto da turisti di tutte le età.

La Spagna, infatti, racchiude paesaggi mozzafiato, una cucina deliziosa, prestigiosi musei d’arte, ma anche un divertimento vivace a tutte le ore del giorno. Questa terra, che unisce la bellezza dei Pirenei con gli incantevoli panorama del litorale e delle Isole Baleari, è perfetta per vacanze indimenticabili.

Chi visita questo Paese potrà assaporare lo stile di vita spagnolo fatto di ritmi lenti e rilassati e rimarrà sicuramente sorpreso da questo inconfondibile mix di modernità e tradizione, che mette insieme cultura e divertimento sfrenato, ma anche tipicità con un mood decisamente metropolitano.

Cosa vedere se vai in Spagna: le città: Barcellona, Madrid e Siviglia

La prima tappa, assolutamente da non perdere, è Barcellona. Una città originale con la sua architettura unica dove spiccano Casa Milà e Casa Batlló, bellissimi edifici progettati da Gaudí. Da vedere anche la spiaggia della Barceloneta, dove è possibile fare un tuffo e praticare diverso sport, senza dimenticare un drink rinfrescante, e la Rambla, uno dei viali simbolo di questa città, è possibile trovare tanti negozi e ristoranti dove assaggiare le tapas ed altre specialità.

Proprio qui, chi ama i colori e un’alimentazione sana, non potrà non rimanere incantato dalla Boqueria,il mercato più famoso di Spagna e uno dei più grandi della Catalogna dove è possibile trovare frutta e alimenti di ogni genere.

Madrid, la capitale della Spagna, è una città monumentale in cui si respira un’atmosfera culturale unica. Basta semplicemente fare una passeggiata in città per ammirare tanti punti di interesse come La Plaza Mayor di Madrid, il Palazzo reale di Madrid e il maestoso ed immenso Museo del Prado.

Anche qui, non mancano ristoranti tipici, negozi e altre attrazioni dove divertirsi fino a notte inoltrata. Infatti, al mattino, la città non si sveglia prima delle 10.

Per una gita fuori città, è consigliata una sosta al monastero di El Escorial, a 45 km da Madrid.

Città simbolo dell’Andalusia, terra nell’estremo Sud della penisola Spagnola, Siviglia è una commistione di stili. Qui, nella capitale del flamenco, infatti, lo stile moro è evidente anche dall’architettura, mentre non mancano negozi e ristoranti dall’aria metropolitana.

Da non perdere l’Alcazar e i suoi giardini, che vale almeno una visita, e una passeggiata nei nei vicoli del centro storico.

Cosa vedere se vai in Spagna: le spiagge e le isole più belle della Spagna

La Spagna è una delle mete estive più gettonate. Chi cerca il divertimento estremo, fatto di serate in discoteca e feste in spiaggia, non potrà non fare tappa a Benidorm, in Costa Brava, mentre chi ama mete incontaminate rimarrà sorpreso dalla spiaggia di Torremolinos, in Andalusia, tra le più belle della nazione.

La Spagna è a pochi chilometri dalle Isole Baleari, meta d’eccellenza per il divertimento, ma anche per chi adora la natura. Ibiza, ad esempio, non offre solo discoteche, ma tantissime calette in cui fare dei bagni indimenticabili immersi nella natura.