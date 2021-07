Cosa vedere in Francia: Parigi e dintorni, Castelli, Route de Vins, Bretagna e Normandia, Nizza e Montecarlo

Difficile non pensare a cosa vedere in Francia senza mettere in conto almeno una visita a Parigi. La capitale di questa nazione, meta romantica per eccellenza, merita assolutamente una visita, ma in realtà, questo Paese offre tantissime opzioni per soddisfare i gusti di chi cerca cultura, enogastronomia, natura e divertimento.

Cosa vedere in Francia: Parigi e dintorni

Nell’Île-de-France, regione settentrionale della Francia, non c’è solo Parigi dove visitare assolutamente la Tour Eiffel, il museo del Louvre, la cattedrale di Notre Dame e l’Arco di Trionfo, ma anche il castello di Vincennes, una delle fortezze più alte d’Europa oppure l’incantevole borgo medievale di Provins. Impossibile non andare in Francia senza perdersi negli incantevoli ed immensi giardini della reggia di Versailles. Oltre alle abitazioni dei Re, ora diventate un Museo, anche la città è una meta interessante.

Cosa vedere in Francia: Alla scoperta dei Castelli e della natura incontaminata

Immancabile un giro nella Valle della Loira, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, dove è possibile visitare i famosi castelli, magari a bordo di un’auto per un’avventura on the road, preferendo la stagione primaverile per ammirare la vegetazione dei giardini. La vicina Nantes, città che sorge sulle sponde del fiume, offre tanti centri culturali che ospitano mostre ed eventi, ma anche negozi e ristoranti. Chi ama la natura e i vini dovrà includere nel suo tour la Borgogna, una regione ricca di laghi, sentieri e foreste, dove sorge il parco naturale regionale del Morvan che si estende per oltre 21mila ettari.

Cosa vedere in Francia: Route de Vins, imperdibili per gli amanti dei vini

Per avere un assaggio della cultura vinicola della zona, le Route de Vins sono la soluzione perfetta. Oltre a visitare le vigne e le campagne francesi si potrà assaggiare la produzione vitivinicola locale apprezzata in tutto il Mondo.

Cosa vedere in Francia: All’avventura tra Bretagna e Normandia

Se si cerca un po’ di avventura e si vogliono rivivere le atmosfere magiche di Re Artù e i Cavalieri della tavola rotonda: la Bretagna, regione a ridosso dell’Oceano Atlantico, offre tante località interessanti. Molto suggestiva la Costa di granito rosa, tra le mete turistiche estive più gettonate o la foresta di Brocéliande.

Da non perdere un giro a Rennes, città universitaria in cui si respirano ancora le atmosfere celtiche e misteriose di un tempo. Qui, oltre al Municipio e alcune cattedrali, vale la pena visitare la Biblioteca, da cui poter godere di una magnifica visuale dell’intera città.

Incantevole e fiabesco, fiore all’occhiello della Normandia è Mont Saint-Michel, uno dei dieci luoghi più visitati in Francia. Arroccato su un isolotto, raggiungibile a piedi o in autobus, questo piccolo paesino, in cui vivono circa 40 abitanti, offre anche una bellissima abbazia e ristoranti tipici. Questa meta è perfetta anche per chi cerca un luogo spirituale.

Cosa vedere in Francia: Nizza e Montecarlo, tra spiagge, lusso e Formula 1

Nizza, invece, con la famosa Costa Azzurra, è perfetta per chi cerca un viaggio all’insegna del mare e del divertimento. Qui, non può mancare una visita al centro città. Dove assaggiare le tipicità locali e fare una passeggiata sul lungomare, la Promenade des Anglais, che percorre tutta la città.

Da Nizza, poi, basta poco per visitare Montecarlo, meta esclusiva adatta non solo a chi ama il lusso e la bella vita, ma anche per chi vuole fare una puntata al Casinò, ripercorrere la famosa pista di Formula 1 e visitare la residenza reale.