Cosa vedere a Cipro: Pafos, Troodos, Ayia Napa, le tre destinazioni più belle

Le cose da vedere a Cipro sono davvero tantissime perché è un’isola a metà tra Oriente e Occidente che sembra quasi sospesa tra cielo e mare. Qui, infatti, si possono ammirare panorama straordinari e conoscere l’affascinante storia del Mediterraneo in cui si sono avvicendati greci e romani, cavalieri e mercanti.

In questa terra divisa a metà, tra Turchia e Grecia, è possibile recarsi soprattutto fuori stagione, tra settembre e ottobre, quando il clima è perfetto per scoprire al meglio le attrazioni di Cipro.

Una volta arrivati sull’isola è possibile anche affittare un’auto per spostarsi da una parte all’altra di Cipro e visitare le varie mete on the road. Nell’entroterra, poi, è possibile visitare i rinomati vigneti e perdersi nella natura inconaminata.

Cosa vedere a Cipro: Pafos, una meta culturale da non perdere

Pafos è la città culturale più ricca di Cipro. Qui, infatti, ogni anno si ripete un calendario pieno di eventi dedicati alla musica, al teatro e all’arte. D’altronde, Pafo, altro nome della città cirpriota, è stata capitale della cultura nel 2017. Tra le attrazioni principali da non perdere sono le Tombe dei Re e meritano una sosta anche i mosaici del parco archeologico di Kato Pafos.

A pochi chilometri dalla città da Pafos, ideale come idea per una gita fuori porta, si possono rivivere le atmosfere di Afrodite. In questa zona tutto sempre essere dedicato alla dea: da Petra tou Romiou, la baia in cui, secondo la leggenda, la dea è nata dalla spuma del mare a Cape Arnaoutis, da visitare rigorosamente in barca.

A sud, per approfondire il culto legato ad Afrodite, c’è il Museo Archeologico del Distretto di Limassol, uno dei porti più importanti. Sempre in questa località è possibile visitare l’antico teatro, tutt’ora in funzione per ospitare concerti e rappresentazioni e fermarsi per un aperitivo.

Cosa vedere a Cipro: Troodos, ideale per escursioni in mezzo alla natura

Nell’entroterra, la catena che sorge nella zona a ovest dell’isola, è la meta perfetta non solo per chi ama fare trekking e mountain bike, ma anche per chi si dedica allo sci durante i mesi invernali. Il monte Olimpo, 1951 metri s.l.m. è la vetta più alta di Cipro. Questa meta è perfetta anche per chi vuole immergersi nella natura e, oltre ad ammirare la lussureggiante vegetazione costituita da pini e cedri, può conoscere l’architettura tipica fatta da chiese e monasteri bizantini con i caratteristici tetti spioventi e affreschi.

Cosa vedere a Cipro: Ayia Napa, la destinazione più trasgressiva dell’isola

Ayia Napa (conosciuta come “agia Napa) nota per il suo Monastero, negli ultimi è diventata la meta preferita da tanti giovani, soprattutto del nord Europa, per il divertimento trendy e trasgressivo.

Qui, infatti, è possibile divertirsi tra locali notturni e bar, senza limite di orario. Di giorno, invece, le spiagge Protaras, Sunrise Beach e Fig Tree Bay, tutte Bandiera Blu, sono perfette per lo svago e bagni indimenticabili. Per chi cerca un po’ di relax, meglio spostarsi nell’area di Pafos o a Larnaka. In generale, comunque, queste località sono perfette anche per un turismo fuori stagione quando sono meno affollate e il clima è decisamente più mite.