Cosa sta succedendo in Uzbekistan

Caos in Uzbekistan, in particolare nella Repubblica del Karakalpakstan, dove da giorni sono in corso violenti scontri, con vittime tra civili e militari: i manifestanti caracalpachi sono scesi in piazza nel capoluogo Nukus per protestare contro la bozza di riforma della Costituzione che li avrebbe privati della possibilità di ottenere la secessione tramite referendum. Anche se il Shavkat Mirziyoyev è tornato sui suoi passi, i disordini non si placano: sono stati decretati stato d’emergenza e coprifuoco.

Karakalpakstan, dove si trova e il motivo delle proteste

Il Karakalpakstan è l’unica repubblica autonoma dell’Uzbekistan e occupa l’ovest del Paese, un tempo parte dell’Unione Sovietica. L’area, abitata dalla minoranza nazionale dei Caracalpachi, dispone di vaste risorse naturali e minerarie, ma manca di infrastrutture e, soprattutto, sta vivendo grosse difficoltà a causa del prosciugamento del bacino idrico del Lago d’Aral, le cui acque vengono usate per irrigare i campi di cotone. Al Karakalpakstan lo status autonomo non basta più, da qui il referendum che si dovrebbe tenere nel 2023, messo però in pericolo da alcune modifiche costituzionali, proposte dal governo di Tashkent. Da qui lo scoppio delle proteste.

Uzbekistan Security Forces respons today in Nukus, capital of Republic of Karakalpakstan. pic.twitter.com/mWZYHXfsbF — Aldin 🇧🇦 (@tinso_ww) July 2, 2022

Uzbekistan, il presidente è tornato sui suoi passi

Il presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, ha detto che «ci sono stati malintesi nell’interpretare l’essenza della questione» e che la riforma non era da intendersi come definitiva. La bozza definiva il Karakalpakstan come «parte della Repubblica dell’Uzbekistan», con una costituzione propria che comunque non poteva «contraddire la Carta e le leggi dell’Uzbekistan». Rispetto al testo costituzionale in vigore, era inoltre scomparsa la possibilità attribuita alla Repubblica autonoma di portare a termine, tramite referendum, la secessione. Le riforme avrebbero dato inoltre possibilità a Mirziyoyev di estendere il suo periodo al comando del Paese oltre i due mandati di 5 anni che al momento gli sono concessi.

Karakalpakstan, stato d’emergenza e coprifuoco

Mirziyoyev si è impegnato a ritirare gli emendamenti che riguardano la regione. Ma i disordini vanno avanti. Il governo ha decretato uno stato di emergenza di un mese nel Karakalpakstan e l’introduzione del coprifuoco dalle 21 alle 7. Le autorità dell’Uzbekistan hanno inoltre disposto la chiusura temporanea della frontiera con il Kazakhstan.