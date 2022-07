Cosa significa “Saturno contro” e perché Ozpetek lo ha scelto come titolo

Saturno Contro è un film diretto dal regista turco naturalizzato italiano Ferzan Ozpetek, uscito nelle sale nel 2006. Acclamato dal pubblico e dalla critica, ha vinto numerosi premi, come quello di migliore attrice protagonista a Margherita Buy, o migliore attrice non protagonista ad Ambra Angiolini e ancora migliore musica originale a Neffa per Passione. Al regista il film portò un Globo d’oro nel 2007 come miglior regista e nella stessa categoria fu premiato con un Ciak d’oro.

Significato di Saturno Contro, titolo del film di Ozpetek

Saturno contro è un’espressione, scelta dal regista Ozpetek come titolo per il proprio film, che ha una derivazione astrologica e mitologica. Il mito racconta la storia di Saturno, figlio di Urano, unico ribelle che riuscì a liberarsi dal ventre paterno dove tutti i figli erano nascosti. Successivamente lo spodestò e occupò il suo trono. In astrologia Saturno è invece un pianeta che ha molta influenza sulla vita umana, in particolare descrive la capacità delle persone di relazionarsi con il mondo. È inoltre il pianeta responsabile della crescita interiore degli individui.

Ma perché si dice di avere Saturno contro? L’espressione rimanda a un momento di passaggio della nostra vita, quando avvengono delle rotture che porteranno a dei cambiamenti significativi. Se avere Saturno contro significa da una parte affrontare un periodo di difficoltà, allo stesso tempo è il momento per andare incontro ad una crescita interiore, superare gli ostacoli ed evolversi nuovamente come esseri umani.

Qual è la relazione con il contenuto del film?

Nel film di Ferzan Ozpetek i personaggi principali si trovano proprio in delle fasi complicate della propria vita. Nonostante tutto, tendono a celare in presenza dei propri amici quali sono le loro inquietudini, preferendo fingere di stare bene. Durante una cena in casa, però, la serenità e gioia apparenti cederanno quando Lorenzo, uno dei protagonisti, si sentirà all’improvviso male, cadendo successivamente in coma.