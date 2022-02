“L’ora più buia”, cosa significa l’espressione di Johnson che cita Churchill

Il Regno Unito condanna l’azione militare intrapresa da Mosca in Ucraina. Il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto “inorridito” per la scelta del presidente Vladimir Putin di perseguire “la strada del bagno di sangue e della distruzione”. Inoltre, secondo quanto riferisce ANSA, Johnson avrebbe fatto cenno a “un’ora oscura” per l’Ucraina, evocando così la celebre frase di Winston Churchill. Ma che cosa significa l’espressione “L’ora più buia”?

Le dichiarazioni di Boris Johnson sull’attacco russo in Ucraina

Boris Johnson è stato uno tra i primi leader occidentali a commentare l’attacco Russo. Il primo ministro britannico ha infatti sentito solo dopo Joe Biden il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale lo ha aggiornato sulla situazione nel Paese. In tale occasione Johnson avrebbe citato Wiston Churchill al telefono, dicendo che al momento Kiev starebbe attraversando “l’ora più buia”. Successivamente ha convocato una riunione straordinaria del comitato Cobra, prevista per le 7:30 del mattino (8:30 in Italia), nella quale discutere “gli orribili avvenimenti” in corso in Ucraina.

Johnson ha preso completamente le distanze e ha denunciato l’operato di Vladimir Putin. Secondo lui lo zar del Cremlino starebbe perseguendo la strada di “un attacco non provocato” e “del bagno di sangue e della distruzione”. In seguito alla riunione del comitato Cobra, il primo ministro britannico ha tenuto un discorso alla nazione, dicendosi pronto a reagire alle azioni russe “in modo deciso”.

I provvedimenti della Nato

Tra i provvedimenti pensati per “punire” Vladimir Putin ci sarebbe l’escalation di sanzioni economiche a danno della Russia, proposta in modo compatto dai partner della Nato. Proprio un vertice è stato sollecitato urgentemente da Boris Johnson, che prevede di illustrarne i risultati nel pomeriggio alla Camera dei Comuni.

Cosa significa “L’ora più buia”?

“L’Ora più buia” è un’espressione che è stata utilizzata per la prima volta dal premier britannico Winston Churchill durante la seconda guerra mondiale. In particolare, la frase rievoca il giorno 10 maggio 1941, nel quale morirono oltre 1.500 civili durante gli attacchi della Luftwaffe solo a Londra. Allora il Regno Unito era minacciato dall’invasione da parte della Germania nazista, ed era rimasto solo a fronteggiarla senza l’ausilio di altre grandi potenze.