Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivato al capolinea. Dopo l’annuncio della separazione si sono rinsaldate le teorie per cui l’ex calciatore avrebbe già una nuova fiamma. Si tratterebbe di Noemi Bocchi, nome che circola già nel mondo del gossip dallo scorso febbraio, mese in cui si era aperta platealmente la crisi tra i due coniugi. Ma cosa si sa della storia tra Totti e Noemi Bocchi? Nuove foto del settimanale Chi li incastrano insieme.

La storia tra Totti e Noemi Bocchi

Per il mondo del gossip non ci sono più dubbi: è Noemi Bocchi la nuova fidanzata di Francesco Totti. L’ex calciatore, che ieri sera ha ufficialmente annunciato la separazione da Ilary Blasi, avrebbe così ritrovato il sorriso al fianco della giovane donna romana. E con lei avrebbe passato una serata assieme fino a tarda notte, come immortalato dai paparazzi di Chi. Il settimanale ha condiviso gli scatti anche sul proprio profilo Instagram.

“Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre con lui è tornato a riprendere la macchina a notte fonda. […] Totti e Noemi sono stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme”, recita la bomba gossip rilanciata dal magazine di Alfonso Signorini.

Dallo stadio, alle rose rosse, ai viaggi insieme

Lo scorso febbraio, infatti, il capitano era stato pizzicato assieme a una ragazza bionda allo stadio Olimpico, durante la partita Roma-Genoa. Allora si era vociferato di una crisi coniugale tra lui e Ilary Blasi, anche per colpa del presunto tradimento di Totti proprio con Noemi Bocchi. Tuttavia la versione era stata smentita dal campione del mondo 2006 e dalla stessa ex letterina in occasione di un’intervista rilasciata nel corso della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”.

Nel corso dell’ultimo anno nonostante le dichiarazioni dei coniugi, tanti elementi avevano comunque condotto a pensare che Francesco Totti avesse un’altra relazione. In molti ricordano l’episodio delle tredici rose rosse che il calciatore avrebbe fatto recapitare alla sua presunta fidanzata nel giorno di San Valentino. E adesso La Repubblica ha rivelato nuove pieghe della love story, al momento ancora ipotetica, con la giovanissima romana.

“Totti ha una relazione da più di un anno”, si legge sul sito del giornale. “Non si è nascosto neanche dopo aver provato a negare la rottura con Ilary: con Noemi Bocchi, la ragazza bionda inquadrata più volte due file sopra a lui all’Olimpico, fa coppia fissa”. E non è tutto: “Lei era a Tirana con l’ex capitano della Roma alla finale di Conference League, è partita con lui per Montecarlo, per l’Egitto. Quando è scoppiato il caso a febbraio, Totti ha chiesto a Noemi di avere pazienza e di restare in disparte”.

Di Noemi Bocchi non si sapeva allora e non si sa tuttora molto, se non che avrebbe conosciuto Francesco Totti per via della loro passione in comune per il padel, che li avrebbe portati a frequentare lo stesso centro sportivo, e che sarebbe una grande tifosa della Roma.