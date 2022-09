Cosa sapere del funerale della regina e dove vederlo

Gli occhi del mondo sono puntati su Londra, mentre il Regno Unito saluta Elisabetta II, la sovrana più longeva di sempre. Quelli che si svolgono oggi sono i primi funerali di Stato dalla morte del primo ministro che guidò il Paese durante la guerra, Winston Churchill: era il 1965. E da allora è davvero passata (e finita) un’era. La cerimonia si svolgerà presso l’Abbazia di Westminster, con inizio alle ore 11 (12 italiane), e si concluderà con la sepoltura privata presso la Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Ecco cosa sapere del funerale della regina (orari italiani) e dove vederlo.

La breve processione verso l’Abbazia di Westminster

Il feretro di Elisabetta II è stato esposto all’omaggio popolare per quattro giorni a Westminster Hall. La camera ardente è stata chiusa alle 7:30. Alle 11:44, la bara della regina viene caricata su una carrozza della Royal Navy, trainata da 142 marinai, usata l’ultima volta nel 1979 per il funerale dello zio del principe Filippo, Lord Mountbatten, e in precedenza per il padre della regina, Giorgio VI, nel 1952. Il nuovo re Carlo III seguirà il carro a piedi, accompagnato dai membri della famiglia reale.

Il funerale e i due minuti di silenzio in tutto il Regno Unito

Sono circa duemila gli ospiti attesi alle esequie, tra leader mondiali, capi di Stato e membri delle famiglie reali di tutto il pianeta. Per l’Italia parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. I leader europei e mondiali siedono in fondo, in mezzo le teste coronate, mentre i leader dei Paesi del Commonwealth hanno diritto ai posti più vicini all’altare.

A celebrare il funerale, che inizia alle 12, è il decano di Westminster, David Hoyle. Previste letture della premier Liz Truss (nominato dalla regina appena due giorni prima della sua morte), di Patricia Scotland, segretario generale del Commonwealth delle Nazioni, e dell’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, capo della Chiesa d’Inghilterra. Almeno per gli standard reali, dovrebbe essere una cerimonia semplice, in linea con i desideri della regina, basata sul Book of Common del 1662.

Alle 12:55, viene suonata la breve fanfara The Last Post, poi tutto il Regno Unito si ferma per due minuti di silenzio e raccoglimento. Alle 13 il feretro di Elisabetta II viene trasportato al Wellington Arch, arco trionfale ubicato presso Hyde Park Corner, con una processione guidata da membri della Royal Canadian Mounted Police, dall’esercito, dal servizio di polizia dell’Irlanda del Nord e dai lavoratori del National Health Service.

La sepoltura nella cappella di San Giorgio a Windsor

Dopodiché ha inizio il viaggio finale, verso il Castello di Windsor, residenza reale a ovest di Londra, nel cuore verdeggiante del Berkshire. Arrivo previsto alle 16. Alle 17 ha inizio la cerimonia di sepoltura all’interno della cappella di San Giorgio, officiata dal decano di Windsor, alla presenza di circa 800 ospiti. La corona, il globo e lo scettro dello Stato imperiale vengono rimossi dalla bara della regina e posti sull’altare, per essere successivamente trasportati alla Torre di Londra, dove sono conservati i Gioielli della Corona. Prima che la bara della regina venga calata nella cripta reale, tradizione vuole che il Lord ciambellano rompa la sua bacchetta d’ufficio e che la posi sulla bara, segnalando la fine del suo servizio al monarca.

Alle 20:30 ha luogo la sepoltura privata presso la King George VI Memorial Chapel, commissionata da Elisabetta II nel 1962, come luogo di sepoltura per suo padre, re Giorgio VI (e qui riposano anche la madre e la sorella della regina). Raggiungerà Elisabetta II anche il principe Filippo: le spoglie del marito della regina, scomparso nel 2021, sono state finora conservate nella cripta reale (sempre all’interno della cappella di San Giorgio).

La cerimonia sulla tv italiana

La tv italiana ha previsto una programmazione speciale per la cerimonia, che sarà seguita dalle televisioni di tutto il mondo. Rai 1 propone una lunga edizione speciale del Tg1, condotta dalla direttrice Monica Maggioni. Canale 5 racconta il funerale della regina con uno speciale affidato a Silvia Toffanin. Anche Rete 4 seguirà l’evento con un collegamento a partire dalle 11.30. E lo stesso farà La7, con un’edizione speciale del telegiornale di Enrico Mentana. Ci sono poi ovviamente i collegamenti proposti dai canali all news come Rai News 24, SkyTg24 e TgCom24, mentre Real Time seguirà la cerimonia in diretta integrale da Londra. Per quanto riguarda lo streaming, oltre a quello previsto dalla Bbc, si può scegliere tra RaiPlay, Mediaset Infinity e Discovery+.