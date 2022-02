Cosa mi lasci di te, stasera su Rai 2: le 10 frasi più belle, il cast, la trama completa del film con Britt Robertson e KJ Apa

Britt Robertson e KJ Apa sono i protagonisti di Cosa mi lasci di te in onda stasera, mercoledì 9 febbraio 2022, alle 21.25 su Rai 1. Diretto da Andrew e Jon Erwin e uscito nei cinema nel 2020, il film è ispirato alla vera storia del cantante Jeremy Camp e racconta la nascita della sua storia d’amore con la moglie Melissa, riportata nell’autobiografia I Still Believe.

Cosa mi lasci di te: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

Cosa mi lasci di te: la trama

Concluso il liceo e conseguito il diploma, il giovane cantautore Jeremy Camp lascia la famiglia e parte per l’università, destinazione Calvary Chapel Bible College, in California. La sera del suo arrivo, per integrarsi meglio nella comunità studentesca, decide di partecipare a un concerto. È proprio lì che incontra Jean Luc Lajoie, musicista di successo, e Melissa Henning, una studentessa del primo anno proprio come lui. Tra i due è amore a prima vista ma il destino ha altri piani per la coppia. La ragazza, infatti, è gravemente malata di cancro e, davanti a sé, ha ancora pochi anni da vivere. Nonostante i vent’anni, forte di un sentimento mai provato prima e del conforto della fede cristiana, Camp decide di sposarla, così da poterle stare accanto nel bene e nel male e coronare il loro sogno d’amore. E sarà proprio da quest’avventura condivisa che nascerà una delle canzoni più celebri della sua carriera.

Cosa mi lasci di te: il cast

Accanto a KJ Apa e Britt Robertson nei panni di Jeremy Camp e Melissa Henning, nel cast troviamo anche Gary Sinise (Tom Camp), Shania Twain (Terry Camp), Melissa Roxburgh (Heather Henning), Nathan Parsons (Jean-Luc Lajoie) e Abigail Cowen (Adrienne Liesching-Camp).

Cosa mi lasci di te: le 10 frasi più belle della pellicola

«La morte di una sola stella è l’evento che brilla più di ogni altro nella galassia. Se il mio destino fosse quello di non guarire?» (Melissa)

«E se fosse il destino a volerlo? Se fosse tutto già scritto? Se fossimo destinati a provare questi sentimenti, allora forse non dovremmo scappare. Perché perderci quest’occasione?» (Jeremy)

«Ho ricevuto il mio miracolo. Mi ha fatto vivere il giorno perfetto con te e mi è bastato. E ho imparato che il dolore non distrugge la fede, la tempra» (Melissa)

«Voglio che tu sappia che in qualunque caso, in qualunque circostanza, io sarò con te. A ogni passo, in ogni momento, sarò con te. Sono pronto a tutto» (Jeremy)

«Ci sono delle storie in cui si guarisce e i miracoli accadono davvero. Altre in cui siamo destinati a soffrire e a morire. Ma io, in tutto questo, ho capito una cosa importante. Entrambe hanno un significato perché ognuna è il capitolo di una storia ancora più grande» (Melissa)

«Continuo a pensare che il destino abbia in serbo per me qualcosa di più grande. Qualcosa che non avrei mai scelto da sola. Se devo essere sincera, però, tutto questo mi fa molta paura. Eppure so che c’è una ragione, ne sono sicura» (Melissa)

«Se la vita di una sola persona avrà modo di cambiare grazie a quello che sto attraversando, allora ne sarà valsa la pena» (Melissa)

«La sua storia, la vostra storia mi ha salvato. Sono io la persona a cui avete cambiato la vita» (Adrianne)

«C’è solo una domanda a cui devi rispondere: puoi vivere senza di lei?» (Jean-Luc Lajoie)

«Alcune stelle brillano molto più di altre» (Jeremy)