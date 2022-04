Cosa ha detto Zelensky durante la serata dei Grammy

Non ha partecipato alla notte degli Oscar, si è “rifatto” nella serata dei Grammy. La 64esima edizione dei più ambiti premi del mondo della musica, che si è svolta alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, ha avuto due grandi protagonisti: Bruno Mars (con il progetto musicale Silk Sonic) e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che è apparso con un videomessaggio.

Zelensky ai Grammy: «La musica arriva ovunque»

Indossando la maglietta verde militare, vero e proprio marchio di fabbrica, Zelensky a chiesto in inglese di «riempire con la musica il silenzio della morte» di tutte le persone uccise dalla Russia, facendo riferimento alla strage di civili in corso in Ucraina. «La guerra. Cosa c’è di più diverso dalla musica?», ha domandato il presidente ucraino, auspicando che possa essere proprio la musica, ascoltata dalle persone di tutto il mondo, a spingere verso la fine del conflitto. «Invece degli smoking, i nostri musicisti indossano giubbotti antiproiettile. Cantano ai feriti. Negli ospedali. Anche per chi non può sentirli. Ma la musica arriva comunque».

Zelensky ai Grammy: «Riempite il silenzio con la vostra musica»

«Riempite il silenzio con la vostra musica. Riempitela oggi, raccontate la nostra storia. Sosteneteci in tutti i modi che potete. In qualsiasi modo, ma non il silenzio. E allora la pace arriverà», ha concluso Zelensky. Dopo la fine del suo videomessaggio, si sono esibite insieme a John Legend la cantante ucraina Mika Newton, la musicista Siuzanna Iglidan e una poetessa, Lyuba Yakimchuk, in uno dei momenti più emozionanti della serata. Zelensky era stato vicino a partecipare, con un messaggio registrato o in videocollegamento, alla notte degli Oscar. Poi l’appuntamento era saltato, in quanto gli organizzatori avevano preferito non politicizzare l’evento, poi monopolizzato dallo schiaffo di Will Smith a Chris Rock. Per quanto riguarda la serata della MGM Grand Garden Arena, Bruno Mars e la sua band Silk Sonic si sono aggiudicati i Grammy per la migliore canzone (Leave The Door Open) e per il miglior album dell’anno. Il Grammy come miglior nuovo artista è andato al fenomeno pop Olivia Rodrigo.