Cosa fa oggi Mike Tyson, a 35 anni dal suo primo titolo mondiale

Esattamente 35 anni fa, il 22 novembre 1986, Mike Tyson diventava campione del mondo dei pesi massimi. Il più giovane di sempre, per l’esattezza, all’età di 20 anni, quattro mesi e 22 giorni. Un record che fa spartiacque nella vita di Iron Mike. Da quel match contro Trevor Berbick, infatti, è partita la carriera sfociata nel mito di uno dei pugili più amati e controversi della storia della boxe. E per sottolineare quanto fu grande l’impresa di 35 anni fa, basti pensare che il suo record è ancora oggi imbattuto. Dopo il titolo dei massimi Wbc, Tyson conquistò anche quelli Wba e Ibf, primo a unificare le cinture, che poi difese in ben 9 occasioni. Una carriera in crescendo, che lo ha portato ad essere etichettato come uno dei pugili più forti di tutti i tempi. Almeno fino a dieci anni più tardi, quando venne battuto da Evander Holyfield a cui poi, nel re-match dell’anno successivo, nel 1997, staccò l’orecchio a morsi.

Cosa fa oggi Mike Tyson

Oggi Mike Tyson ha 55 anni. Continua ad allenarsi in palestra e all’esterno, andando a correre ogni giorno. Mantiene uno stile sano, seguendo anche alcune diete, al netto, però, delle sue “classiche” stravaganze. Di qualche giorno fa, infatti, è l’intervista rilasciata al New York Post, in cui ha parlato della sua dipendenza più strana: il veleno del rospo. L’ex pugile avrebbe spiegato di utilizzarla come sostanza stupefacente e di averlo fatto come sfida. La prima volta, infatti, l’ha provata consapevolmente, viste le tante sostanze usate nell’arco della vita. «La prima volta sono “morto”», ha spiegato, continuando a tessere le lodi del veleno perché «è un’altra dimensione. Prima di farmi col rospo ero un relitto, l’avversario peggiore di me stesso. Avevo una bassa autostima, può capitare alle persone con un grande ego. Il rospo, invece, spoglia l’ego». E la nuova attività di Mike Tyson prevede proprio questo: allevare rospi. Il suo è un vero e proprio vivaio allestito nel deserto di Sonora.