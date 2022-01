Cosa dice di noi Don’t Look Up e perché guardarlo

Don’t Look Up è un film prodotto da Netflix, uscito nelle sale cinematografiche poche settimane fa e rilasciato sulla piattaforma il 24 dicembre. Campionessa di visualizzazioni streaming e chiacchieratissima, la pellicola fa discutere perché parla di noi, esseri umani del ventunesimo secolo.

Don’t Look Up, cosa dice di noi il film di Netflix

Sono molte le teorie e interpretazioni sul vero significato della storia di Don’t Look up. Al centro della trama c’è l’inguaribile indifferenza del genere umano di fronte alle minacce globali, nonostante gli avvertimenti della comunità scientifica.

“Don’t Look Up racconta la storia di due umili astronomi che partono per un enorme tour mediatico con l’obiettivo di avvisare l’umanità dell’avvicinamento di una cometa destinata a distruggere la Terra“, è la sinossi del film diffusa da Netflix.

Il racconto della società odierna nel film è dunque esasperato e grottesco. Le persone coinvolte nella vicenda, e non solo, sono superficiali, avide e preferiscono credere a delle facili menzogne, piuttosto che acettare verità complesse. Il tutto è condito dal fenomeno mediatico, più che mai rappresentato come schizofrenico, in questo film. Sulla meteora che si dirige speditamente verso la Terra gli umani inventano qualsiasi cosa: dai balletti, alle canzoncine, ai trend sui social, tranne ciò che veramente potrebbe dirottarla scongiurando la fine dell’umanità. Così come per mesi si parla di tutto – e in particolare di gossip – tranne che della cometa che sta per distruggere il pianeta.

Nello specifico, secondo molti, la trama di Don’t Look Up sarebbe una similitudine con ciò che accade quotidianamente nel mondo reale. Tra gli altri, il giornalista Fabrizio Rondolino parla del film come di un parallelismo con la crisi pandemica degli ultimi due anni. La teoria più gettonata, tuttavia, vede Don’t look up come una metafora parecchio esplicita sul dibattito del cambiamento climatico e sulle possibili, e secondo alcuni ormai quasi inevitabili, conseguenze per la vita sulla Terra.