Cortina torna vip: i film girati nella perla delle Dolomiti

Si respira già aria di Olimpiadi a Cortina d’Ampezzo: da un pezzo, verrebbe da scrivere (e infatti lo scriviamo) nella località sciistica delle Dolomiti non si vedevano così tanti vip. Very Important Person, in particolare, della politica nostrana. È ormai noto che Giuseppe Conte abbia trascorso il Capodanno in città insieme alla compagna Olivia Paladino, per la precisione al Grand Hotel Savoia, albergo che come evidenziano i suoi detrattori ha tante stelle quanto il partito che guida. Puntano il dito contro il leader pentastellato soprattutto i renziani, anche se lo stesso Matteo Renzi è stato avvistato in questi giorni all’Hotel de la Poste. Con lui la fedelissima Maria Elena Boschi: ma l’albergo di stelle ne ha solo quattro, faranno notare gli elettori di Italia Viva. Non potevano mancare a Cortina il presidente del Senato Ignazio La Russa, che qui passa abitualmente le vacanze natalizie, e la ministra del Turismo Daniela Santanché, pronta a ospitare l’amica Giorgia Meloni nella sua villa, come già fatto d’estate a Marina di Pietrasanta. Quella della premier è finora l’assenza più rumorosa: è data tra Tofane e Cristallo, per qualche giorno di vacanze in albergo con compagno e figlia. Hanno intanto risposto “presente” anche i ministri Elisabetta Casellati e Gennaro Sangiuliano, il sottosegretario Vittorio Sgarbi, l’ex leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini, il governatore veneto Luca Zaia, oltre a un contingente di deputati e senatori (soprattutto di centrodestra). Non solo politica, va detto: a Cortina d’Ampezzo anche gli esponenti delle principali dinastie industriali d’Italia, dai Benetton ai Barilla, fino ai Del Vecchio. Senza dimenticare personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo, da Fiorello a Bruno Vespa, fino a Enrico Mentana. Oltre ai due liocorni, mancano solo registi, attori e troupe cinematografiche. Che però, in passato, si sono visti più volte a Cortina. Ecco i film più famosi girati nella perla delle Dolomiti.

Il conte Max (1957)

Iniziamo con una piccola gemma della comicità italiana. La pellicola vede protagonista un Alberto Sordi al solito strepitoso che, dopo essere stato scambiato per il conte Max Orsini Varaldo, si muove tra la nobiltà e il jet set di Cortina, dove è arrivato “ribellandosi” ai parenti, che invece lo attendevano a Capracotta, in Molise.

La Pantera Rosa (1963)

Per metà girato a Cortina d’Ampezzo, il film ha come protagonista assoluto l’Hotel Cristallo, dove si consuma la commedia degli equivoci tra scambi di camera, appostamenti sul balcone e fughe rocambolesche. Il film vede il goffo ispettore Clouseau (Peter Sellers) sulle tracce di un ladro gentiluomo (David Niven) che vuole impossessarsi di un inestimabile gioiello: la Pantera Rosa, appunto. Nel cast anche Claudia Cardinale: il suo personaggio alloggia a Casa Menardi, realizzata dall’architetto Edoardo Gellner proprio accanto al Cristallo.

Amanti (1968)

Questo film ambientato a Cortina d’Ampezzo racconta la storia d’amore tra un ingegnere italiano e una signora americana, affetta da un male incurabile. Protagonisti Marcello Mastroianni e Faye Dunaway, per la regia di Vittorio De Sica: un cast di tutto rispetto che però non garantì il successo sperato alla pellicola inserita dieci anni dopo nella lista dei 50 peggiori film di sempre nel libro The Fifty Worst Films of All Time. In compenso Faye Dunaway e Marcello Mastroianni, dopo essersi conosciuti sul set, avviarono una relazione durata due anni.

Solo per i tuoi occhi (1981)

Dodicesimo film della saga James Bond, girato quasi per metà a Cortina. Nei panni di 007 c’era già Roger Moore, con camera prenotata all’Hotel Miramonti. Nel film uno degli stunt più famosi della storia del cinema. Inseguito sulle piste da sci da alcune motociclette guidate da spie nemiche, Bond sale sulla funivia per poi lanciarsi dal trampolino olimpico costruito per i Giochi del 1956 (oggi in disuso), ritrovandosi a volare sopra una tavolata di turisti al Rifugio Mietres, per poi scendere a velocità folle sulla pista da bob fino a seminare il nemico. Tornato allo Stadio del Ghiaccio, la Bond Girl di turno gli chiede perché ci abbia messo tanto a tornare da lei: «Ho preso la panoramica».

Vacanze di Natale (1983)

«Ivana, fai ballare l’occhio sul tic! Via della Spiga-Hotel Cristallo di Cortina: 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing». Basterebbe questa battuta del “Dogui” Guido Nicheli, a spiegare la grandezza del capostipite dei cinepanettoni, in cui ricche famiglie ignori milanesi e romani si danno appuntamento a Cortina d’Ampezzo per trascorrere le vacanze natalizie. Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola tra i protagonisti, al pari della perla delle Dolomiti e i suoi luoghi d’incontro, dalla Baita Piè Tofana al Vip Club. Un film a suo modo indimenticabile, fotografia di un’epoca.

Cliffhanger (1993)

Per chi ama i film d’azione Anni 90 e dunque Sylvester Stallone, Cliffhanger è un film cult. Ambientato sulle Montagne Rocciose americane, in realtà girato per lo più nelle Dolomiti: difatti, la pellicola si apre con un’escursione ad alta sulle Torri del Vajolet. Nel film i conoscitori della zona possono riconoscere (tra le altre cose) il torrente Boite, la funivia del Monte Faloria, il Rifugio Lorenzi. Curiosità: il ponte sospeso di 30 metri sul Monte Cristallo, saltato davvero in aria per esigenze di scena, fu poi ricostruito al termine delle riprese.

Fantozzi in paradiso (1993)

Nell’ottavo capitolo della saga incentrata sulle vicende di Ugo Fantozzi, lo sfortunato ragioniere scopre di avere solo una settimana di vita a causa di una malattia incurabile. La moglie Pina lo scopre e, per vederlo felice l’ultima volta, riesce a convincere la signorina Silvani a trascorrere con lui un lungo weekend d’amore, pagandola. È proprio a Cortina d’Ampezzo che Fantozzi, dopo aver mandato giù una bevanda afrodisiaca, riesce a consumare l’agognato amplesso con la donna tanto desiderata.

Point Break (2015)

Un remake di cui non si sentiva il bisogno, ma che come tanti altri è stato fatto lo stesso. Il film, anche se non regge il confronto con l’originale, si può guardare (forse) per la bellezza delle scene che hanno come protagonisti gli sport più estremi. Due le scene girate a Cortina: l’inseguimento più adrenalinico della pellicola, sul tetto della Funivia Tofana-Freccia nel Cielo, e la corsa con le motociclette nel finale, lungo alcuni sentieri panoramici in zona Col dei Bos.