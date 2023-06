Roma, manifestazione del M5s contro la precarietà: c’è anche Elly Schlein

Il Movimento 5 Stelle torna oggi in piazza con la volontà di aggregare non soltanto i suoi supporter intorno al tema della precarietà: presente alla partenza del corteo che si svolge a Roma anche la segretaria del Pd Elly Schlein. La manifestazione, annunciata da Giuseppe Conte settimane fa, punta ad aggregare le forze politiche attorno al tema della precarietà, declinata in più forme: dall’opposizione al governo sul dl Lavoro al salario minimo (cara alla segretaria dem), fino alla lotta degli studenti contro il caro affitti e agli effetti della conflitto in Ucraina.

È ora di scendere in piazza. Ci vediamo domani, alle 14, in Piazza della Repubblica. #bastaviteprecarie pic.twitter.com/ZK7Q6VEPxI — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 16, 2023

Presenti anche gli attivisti climatici di Ultima Generazione

Il corteo parte da piazza della Repubblica e termina a largo Corrado Ricci. Dal palco interverranno Moni Ovadia, sul tema della pace, e i giovani di Ultima Generazione sulla questione climatica. Quindi prenderanno la parola Walter Massa dell’Arci ed Emiliano Manfredonia delle Acli. Poi, un rappresentante del Forum disuaglianze diversità e un rappresentante della Rete dei numeri pari. Beppe Grillo invece non parteciperà, eccetto sorprese dell’ultimo minuto. In piazza anche il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

Schlein ha detto sì dopo una telefonata con Conte

Conte ha sempre parlato di una manifestazione aperta a tutte le forze politiche. Inizialmente sembrava che Schlein non avrebbe partecipato al corteo, ma ha cambiato idea dopo aver sentito al telefono il leader pentastellato. «A partire da lunedì vorremo chiedere a questa comunità di mobilitarsi in modo forte sulla nostra agenda, che altrimenti rischia di non riuscire a passare, con un governo che pensa di decidere non soltanto come governare, ma anche come si deve fare opposizione», ha detto la segretaria dem in occasione del seminario “Ritorno al futuro per una nuova idea di partito”, a Bologna, in vista delle Direzione nazionale del Pd.