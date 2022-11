USA, Corte Suprema: «Trump dovrà consegnare le dichiarazioni dei redditi»

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato la richiesta di Donald Trump di bloccare la consegna delle sue dichiarazioni dei redditi alla Commissione della Camera, che le chiede da anni, imponendo all’ex presidente di consegnare all’House Ways and Means Committee sei anni di documenti fiscali suoi e di alcune delle sue società.

Trump dovrà consegnare le dichiarazioni dei redditi

Congelando temporaneamente la loro consegna con una decisione dello scorso 1° novembre, la Corte aveva offerto una temporanea vittoria al tycoon – che ha definito le indagini nei suoi confronti una «caccia alle streghe». Secondo quanto riportato dal Washington Post, i giudici (per la maggior parte conservatori e tre dei quali eletti dallo stesso Trump) hanno però deciso che le sue dichiarazioni dei redditi dal 2013 al 2018 andranno consegnate, sostenendo che non c’erano ragioni per bloccare il deposito.

La Commissione che si occupa dell’impiego di fondi della Camera ha ora tempo fino al 3 gennaio per esaminare i file, che riceverà lunedì prossimo. Dopodiché si insedierà la nuova Camera a maggioranza repubblicana, appena eletta con le elezioni di midterm, e quasi sicuramente chiuderà il caso. C’è dunque poco tempo per analizzare i documenti ma, nel frattempo, i democratici potrebbero rendere pubbliche le informazioni sulle tasse del tycoon: una decisione che spetta al presidente della Commissione e che, per molti, è il vero scopo della richiesta. Difficile dire cosa si troverà nelle centinaia di pagine che verranno consegnate: qualcuno sospetta l’esistenza di voci riconducibili ad entità straniere, ma per il momento sono solo suggestioni.

Una battaglia legale durata tre anni

Si chiude così una vicenda iniziata nel 2016 quando, in piena campagna elettorale per le presidenziali, Trump aveva annunciato che avrebbe reso pubbliche le sue dichiarazione dei redditi, annuncio che non ha mai avuto un seguito concreto perché l’ex presidente si è sempre opposto alla loro pubblicazione. Nonostante la legge consenta alla Ways and Means Committee la possibilità di accedere agli atti fiscali di tutti i cittadini americani, l’amministrazione Trump ha scatenato una battaglia legale durata tre anni per impedirne la consegna. Un succedersi di sentenze, pro e contro, che hanno portato al pronunciamento finale della Corte Suprema a cui Trump si era rivolto confidando sulla maggioranza conservatrice.