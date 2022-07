Come la Corte Suprema sta plasmando gli Usa: dal divorzio al clima e alle armi

Diritto all’aborto, ma anche politica climatica e controllo sulle armi. Sono alcuni temi su cui nelle ultime settimane si è espressa la Corte Suprema Usa. L’istituzione che ora, più del presidente o del Congresso, ha il potere di cambiare davvero la vita dei cittadini. Se i dem hanno il controllo della Casa Bianca e di entrambe le Camere, non dispongono però di sufficienti voti per fare approvare la loro agenda politica. Al contrario la Corte Suprema, a suon di sentenze controverse, sta modellando il futuro del Paese in una direzione opposta a quella prevista dal presidente Joe Biden e dal suo partito.

La Corte Suprema ha limitato i poteri del presidente sulla politica climatica

L’esempio più lampante è stato il ribaltamento della sentenza Roe vs Wade sul diritto di aborto, che darà il via a future battaglie legali in tutto il Paese. Ma questo è solo l’ultimo intervento, e il più mediatico, del più alto organo della magistratura federale. Il 30 giugno la Corte Suprema con la causa West Virginia v. Environmental Protection Agency (Epa) ha di fatto limitato i poteri dell’agenzia. Il caso ruotava attorno al Clean Power Plan, una serie di misure adottate nel 2015 per ridurre le emissioni di carbonio delle centrali elettriche entro il 2030. Piano che però non è mai entrato in azione: prima è stato sospeso in tribunale a causa delle pressioni della lobby dei combustibili fossili e del Gop, poi è sparito dai radar con il passaggio di consegne tra Barack Obama e Donald Trump. Ora, secondo la Corte, il programma ha ricadute troppo importanti per essere applicato senza l’ok del Congresso. «La Corte nomina se stessa come organo preposto a decidere sulla politica climatica», ha scritto la giudice della Corte Suprema Elena Kagan, unica insieme con altri due colleghi progressisti a dissentire dalla sentenza. «Non riesco a pensare a molte cose che siano più spaventose di questa». Biden, che in campagna elettorale aveva promesso di combattere il cambiamento climatico, è consapevole di non avere i voti necessari per fare approvare un disegno di legge ad hoc.

La clamorosa sentenza di New York sulle armi

Questo però non è l’unico esempio in cui la Corte Suprema si è scontrata con il presidente. Sulla scia del massacro alla scuola elementare di Uvalde, Biden ha firmato una storica legge sul controllo delle armi, la prima del genere in 30 anni. Sebbene lontano dalle aspettative di molti, il disegno di legge bipartisan è stato comunque stato un primo passo. La già pallida vittoria però è stata ulteriormente indebolita dalla decisione della Corte Suprema che il 23 giugno ha bocciato la legge che limitava a New York il porto d’armi fuori dalla propria abitazione. Così facendo ha indebolito il potere di legiferare dei singoli Stati. «Dal momento che lo stato di New York concede autorizzazioni a portare le armi in pubblico solo a chi dimostra di aver una speciale esigenza di autodifesa, concludiamo che questo regime viola la Costituzione», ha scritto il giudice conservatore Clarence Thomas nella sentenza.

I sondaggi bocciano l’operato dei supremi giudici

Secondo i sondaggi la Corte Suprema – composta da nove giudici di cui solo tre di nomina dem – non è al passo con i tempi e soprattutto con l’opinione pubblica. Due terzi degli americani infatti si era detto contrario alla abolizione del diritto all’aborto e circa il 60 per cento chiedeva un controllo più rigoroso sulle armi. Anche per questo, sempre secondo i sondaggi, solo un quarto dei cittadini sostiene di avere molta fiducia nei nove togati. Un rischio che la giudice Sonya Sotomayor, uno dei tre membri progressisti, ha evidenziato dopo la sentenza sul diritto all’aborto: «Riuscirà questa istituzione a sopravvivere al fetore che crea nella percezione pubblica il fatto che la Costituzione e la sua lettura siano solo atti politici?». I giudici liberali saranno sempre in inferiorità rispetto ai conservatori, tre dei quali nominati da Trump. La preoccupazione ora è per le prossime decisioni su cui la Corte suprema dovrà esprimersi in autunno: dai poteri degli Stati sui meccanismi elettorali ai matrimoni tra coppie dello stesso sesso fino al diritto allo studio legato all’etnia.

Cresce la polarizzazione della società Usa

Con le ultime sentenze la Corte non ha fatto altro che aumentare la già estrema polarizzazione della società Usa. Mentre i giudici si esprimevano su aborto, politica ambientale e controllo sulle armi, gli americani stavano infatti assistendo alle audizioni della commissione sull’assalto a Capitol Hill in cui la super teste Cassidy Hutchinson – ex membro dello staff della Casa Bianca – dichiarava come Trump avesse dato indicazioni di rimuovere i metal detector sulle strade per non rallentare i suoi sostenitori che si stavano raggruppando a Washington e come stesse pensando di raggiungerli in auto.