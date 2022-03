Corte internazionale, la Russia non si presenta: cosa rischia Putin

La Russia non ha partecipato all’udienza di oggi davanti alla Corte internazionale di giustizia sulla guerra in Ucraina, nel corso del quale la Corte dell’Onu è chiamata a valutare se siano stati commessi crimini di guerra o sia in corso un genocidio nel paese attaccato da Mosca. Il Tribunale internazionale dell’Aja «deplora la mancata partecipazione della Federazione della Russia a questa procedura orale», ha dichiarato la presidente Joan Donoghue, aggiungendo che l’assenza è stata notificata dall’ambasciatore russo nei Paesi Bassi.

Corte internazionale di giustizia, che cosa è

La Corte internazionale di giustizia, nota anche come Tribunale internazionale dell’Aja, è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Ha sede nel Palazzo della Pace all’Aja, nei Paesi Bassi. E non va confusa con la Corte penale internazionale, tribunale per crimini internazionali fondato nel 2002 e anch’esso con sede all’Aja, che però non è un organo dell’Onu, benché abbia legami con il suo Consiglio di Sicurezza. Anche questa corte su richiesta di Kiev che aveva denunciato come l’esercito russo stesse colpendo anche obiettivi civili, ha avviato comunque una simile procedura contro Vladimir Putin, che potrebbe essere giudicato criminale di guerra.

Corte internazionale, i processi non si svolgono in contumacia

Se giudicato criminale di guerra, Putin potrebbe essere condannato dalla Corte internazionale di giustizia. Tuttavia, la sentenza sarebbe più simbolica che applicabile nella realtà, in quanto sarebbe davvero complicato arrivare a un processo con imputato il presidente della Russia. Non tanto per le competenze della Corte internazionale di giustizia, chiamata proprio in causa in occasioni come queste, quanto per il fatto che i processi del tribunale dell’Onu non si possono svolgere in contumacia.

Corte internazionale, cosa rischia Putin

Molto semplicemente, per condannare Putin occorre che sia fisicamente presente all’Aja. Servirebbe dunque un mandato di arresto nei suoi confronti: se c’è un mandato di arresto da parte della Corte internazionale di giustizia, il capo di Stato non gode più dell’immunità, però qualcuno deve pur sempre arrestarlo. E se rimane al potere, a meno che non si verifichi un golpe, questo non è possibile. Potrebbero farlo le autorità di un altro Stato, quando eventualmente Putin si spostasse all’estero. Ma si guarderebbe bene dal farlo.