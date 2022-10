Corte di Giustizia Ue: «Vietare il velo al lavoro non è discriminazione»

La Corte di Giustizia Ue ha emesso una nuova sentenza e non condanna il divieto di indossare il velo per le donne musulmane imposto in alcune aziende. Inoltre, la Corte di Giustizia ha voluto sottolineare come un divieto del genere non rappresenti discriminazione razziale.

La sentenza della Corte di Giustizia Ue

La sentenza della Corte di Giustizia Ue è chiara e inequivocabile. In quest’ultima si legge: «La regola interna di un’impresa che vieta di indossare in modo visibile segni religiosi, filosofici o spirituali non costituisce una discriminazione diretta se applicata in maniera generale e indiscriminata».

La sentenza è arrivata in seguito al caso di una ragazza belga di fede musulmana che si era appellata alla Corte di Giustizia Ue perché era stata scartata per un contratto di tirocinio. La ragazza infatti, non voleva rispettare la politica di neutralità dell’azienda e non voleva togliersi il velo per rispettare la sua religione. Tuttavia, ora la Corte ha fatto chiarezza e ha creato un precedente che deve essere rispettato all’interno dell’Unione Europea.

Le motivazioni dietro a tale sentenza

La Corte di Giustizia Ue ha voluto sottolineare quali sono le motivazioni dietro a tale sentenza. Infatti, ha ribadito: «Una disposizione di un regolamento di lavoro di un’impresa che vieta ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l’abbigliamento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose o filosofiche, di qualsiasi tipo, non costituisce, nei confronti dei dipendenti che intendono esercitare la loro libertà di religione e di coscienza indossando visibilmente un segno o un indumento con connotazione religiosa, una discriminazione diretta ‘basata sulla religione o sulle convinzioni personali’, a condizione che la disposizione sia applicata in maniera generale e indiscriminata».

I Giudici di Lussemburgo hanno anche sottolineato come «la religione e le convinzioni personali devono essere considerate un solo e unico motivo di discriminazione, altrimenti pregiudicando il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro stabilito dal diritto dell’Unione».