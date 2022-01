Corte Costituzionale, Giuliano Amato è il nuovo presidente

In corsa (come spesso è accaduto in passato) come presidente della Repubblica, questo sabato Giuliano Amato non diventerà inquilino del Quirinale. Ma presidente sì: della Corte Costituzionale. Scaduto il mandato di Giancarlo Coraggio, la Consulta si è riunita per eleggere il successore e la scelta è caduta all’unanimità proprio su Amato, finora vicepresidente della Corte e giudice costituzionale con più anzianità.

Corte Costituzionale, chi è il nuovo presidente

Nato il 13 maggio 1938 a Torino in una famiglia di origini siciliane, Giuliano Amato ha un lungo curriculum politico. È stato per due volte presidente del Consiglio (1992-1993 e 2000-2001) e varie volte ministro: dell’Interno (2006-08), del Tesoro (1987-1989 e 1999-2000) e per le riforme istituzionali (1998-1999). Ex deputato e senatore, giurista costituzionalista e professore emerito di diritto pubblico comparato, è giudice costituzionale dal 2013 per nomina del Presidente Giorgio Napolitano e da settembre 2020 ha ricoperto l’incarico di vicepresidente della Corte costituzionale. Nella storia della Consulta il criterio dell’anzianità è in molte occasioni prevalso. La scelta di Amato era prevedibile, ma al tempo stesso non scontata, visto che il suo nome è stato a lungo considerato “papabile” nella corsa al Quirinale: resterà in carica fino al prossimo 18 settembre.

Corte Costituzionale, cosa fa e da chi è composta

“Nata” con la Costituzione del 1948, ma attiva nelle funzioni dal 1956, alla Corte Costituzionale sono affidati importanti compiti di garanzia dei principi e delle norme di rango costituzionale da parte delle istituzioni. Sono quattro le sue funzioni: vigilare sulla legittimità delle leggi dello Stato; giudicare i conflitti di attribuzione; ammettere o meno la richiesta di referendum abrogativo; esprimersi in merito alle accuse contro il Presidente della Repubblica. La Corte costituzionale è composta di 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. Ha sede a Roma, nel Palazzo della Consulta, che si affaccia in Piazza del Quirinale.