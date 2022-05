Corso Sempione 27, stasera su Rai 2: cosa sapere sullo show comico di Ale e Franz

Dopo Buona la prima, Improvviserai e Fuori Tema, Ale e Franz ritornano a indossare i panni dei conduttori televisivi per Corso Sempione 27, in onda questa sera, giovedì 26 maggio 2022 alle 21.20 su Rai 2. Nel corso di una serata evento ricca di ospiti, grandi sorprese e rigorosamente dal vivo, il duo comico omaggerà la comicità milanese (e non solo) attraverso gli aneddoti più curiosi, i filmati delle Teche Rai e gli sketch più famosi dell’epoca d’oro del cabaret italiano, dagli Anni 70 in poi.

Corso Sempione 27: cosa sapere sul programma in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Corso Sempione 27: in cosa consiste il format

A metà tra l’intrattenimento e la divulgazione culturale, lo show (che prende il nome dagli storici studi Rai di Milano) si propone di raccontare al pubblico in studio, composto da ragazze e ragazzi provenienti da alcune delle più illustri scuole di teatro del Paese, l’arte, il costume e la vita a Milano di mostri sacri della risata del calibro di Cochi e Renato, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. Partendo dagli esordi, passando per la lunga gavetta, i modelli di riferimento a cui si sono ispirati per formarsi e crescere professionalmente, fino ad esplorare il fermento creativo e culturale di quegli anni e le differenze di stile e comunicazione tra il presente e il passato.

Un revival che si servirà della viva voce di colleghi e amici, che ricorderanno questi miti e proveranno a farli conoscere alle nuove generazioni tanto sotto il profilo pubblico quanto nelle loro sfaccettature più intime e private di uomini comuni prima che di intrattenitori. Immancabile, ovviamente, la componente musicale, fondamentale tanto nelle carriere degli ospiti che dei padroni di casa: ad allietare il pubblico ci penseranno le note della resident band, che accompagnerà le performance live che si susseguiranno sul palcoscenico.

I più grandi comici milanesi sono passati dagli Studi Rai di Milano: prossima fermata 👉 #CorsoSempione27, giovedì 26 maggio ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay 📺 Conducono Ale e @franz_alefranz! pic.twitter.com/VoDM85xJq2 — Rai2 (@RaiDue) May 23, 2022

Corso Sempione 27: tutti gli ospiti della serata

Ad affiancare Ale e Franz nel corso della serata saranno Umberto Smaila, Paolo Rossi, i Gatti di Vicolo Miracoli e Massimo Boldi. Grande assente Teo Teocoli, che è stato costretto a dare forfait perché positivo al Covid-19.

Corso Sempione 27: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale due del digitale terrestre e 102 di Sky, Corso Sempione 27 sarà disponibile in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.