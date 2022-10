Corsico, troppi piccioni al cimitero: il sindaco usa i falchi

A Corsico, nell’hinterland milanese, il sindaco Stefano Ventura sta cercando di risolvere un problema unico nel suo genere. Si tratta di una vera e propria invasione di piccioni, concentrata nell’area del cimitero cittadino. E così parenti e amici dei defunti vengono costantemente disturbati dagli uccelli, che sporcano e stazionano stabilmente su lapidi e vasi. La soluzione, come rivelato da Repubblica e dichiarato dallo stesso primo cittadino, è stata trovata: saranno utilizzati i falchi.

La falconeria usata contro i piccioni al cimitero

«La falconeria è un rimedio naturale che non nuoce agli animali», ha raccontato il sindaco Stefano Ventura. Da qui la scelta di utilizzare i falchi come dei dissuasori. I rapaci, infatti, non cacciano i piccioni ma li tengono semplicemente lontani, non permettendo loro di nidificare. A raccontare su Repubblica i disagi causati da questi ultimi è l’assessore Francesco Di Stefano: «I piccioni rappresentano un fattore di disturbo, soprattutto il sabato e la domenica, quando il cimitero è più affollato, e possono costituire anche un pericolo per i cittadini, riempiendo di guano sia i muri sia i pavimenti. Abbiamo quindi deciso di adottare la stessa tecnica già utilizzata con successo in altre città italiane».

Il post su Facebook del sindaco

Stefano Ventura ha pubblicato due giorni fa il post con cui ha annunciato l’inizio delle operazioni. «Oggi sono cominciati gli interventi del falconiere per preservare il Cimitero di Corsico dai piccioni», ha scritto, «dureranno fino a dicembre. La falconeria è un rimedio naturale che non nuoce agli animali, se i risultati saranno positivi la estenderemo ad altre zone della città . Grazie all’assessore Di Stefano e agli uffici comunali per il lavoro che stanno facendo».

A Milano i falchi utilizzati anche in passato

Non è la prima volta che contro i piccioni vengono mandati in volo i falchi. Proprio a Milano, diversi anni fa, la falconeria aveva riscontrato un grande successo nella lotta agli uccelli, che nidificavano insistentemente nei pressi di scuole superiori. Nel Cremonese la stessa tecnica è stata utilizzata per i cimiteri, ma dal 2016 si registrano utilizzi della falconeria in aeroporti, ospedali e persino a Montecitorio. Celebre il caso di un falco che sei anni fa era stato “ingaggiato” per difendere il Parlamento dai piccioni.