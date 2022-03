Corsica, dopo le proteste per Yvan Colonna Parigi pronta a concedere l’autonomia

Da due settimane la Corsica è attraversa da proteste e scontri al grido di “Statu francese assassinu”, slogan che continua a risuonare nelle strade dei centri principali, da Bastia ad Ajaccio. A incendiare le piazze è stata l’aggressione nel carcere di Arles lo scorso 2 marzo dell’indipendentista Yvan Colonna che ora versa in condizioni disperate.

Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha aperto all’autonomia

Il 16 marzo è arrivato sull’isola il ministro dell’Interno Gérald Darmanin che si è detto pronto a concedere l’autonomia. In una intervista a Corse-Matin Darmanin ha riconosciuto che nell’aggressione a Colonna «c’è una responsabilità dello Stato che dovrebbe proteggere le persone che sono sotto la sua responsabilità, in questo caso i detenuti» e ha promesso che farà di tutto per accertare «la verità su quanto accaduto» nel carcere di Arles. Poi, a meno di un mese dalle Presidenziali, si è spinto oltre: «Siamo pronti ad andare fino all’autonomia, ma non ci può essere dialogo nella violenza, il ritorno alla calma è una condizione sine qua non». Il giorno stesso dell’arrivo di Darmanin, il Fronte di liberazione nazionale corso ha però minacciato di riprendere le armi. In un comunicato stampa inviato mercoledì al quotidiano Corse-Matin, l’organizzazione clandestina ha denunciato la «negazione sprezzante» da parte dello Stato delle aspirazioni del popolo corso.

Proteste in Corsica: chi è Yvan Colonna

Yvan Colonna è uno dei simboli dell’indipendentismo corso condannato all’ergastolo per l’omicidio nel febbraio 1998 del prefetto Claude Erignac, freddato con colpi d’arma da fuoco in centro ad Ajaccio. «Un atto barbaro e senza precedenti nella storia francese», commentò l’allora presidente Jacques Chirac. A maggio 1999 l’inchiesta portò all’arresto di sei membri del commando sospettato dell’omicidio. Uno di questi fece il nome di molti complici tra cui il presunto esecutore: Yvan Colonna, un pastore di Cargese. Colonna faceva parte dell’A Cuncolta Naziunalista, braccio del Fronte di liberazione nazionale corso.

La latitanza e la condanna all’ergastolo in regime speciale

Colonna fece perdere le sue tracce per quattro anni, passando la latitanza nascosto in un ovile vicino a Propriano dove fu arrestato solo nel luglio 2003. Dopo un lungo iter giudiziario, fu condannato all’ergastolo nel 2011 e sottoposto al cosiddetto DPS (Détenu particulièrement signalé), un regime di sorveglianza speciale per detenuti ad alto rischio di evasione e di comportamenti violenti. Colonna si è sempre dichiarato innocente e ha ribadito di aver lasciato la militanza nel 1989 dopo la nascita del suo primo figlio. Incarcerato a Fresnes, Tolone e infine ad Arles, aveva chiesto più volte di essere trasferito a Borgo, nella Corsica del Nord. Richiesta sempre rifiutata proprio perché la prigione corsa non è abilitata a ospitare detenuti a regime speciale.

L’aggressione di otto minuti e il trasferimento in ospedale

Il 2 marzo scorso Colonna è stato trovato a terra incosciente. Come ha spiegato il 6 marzo in conferenza stampa il procuratore antiterrorismo Jean-François Ricard è stato picchiato per più di otto minuti, strangolato e soffocato anche con sacchi della spazzatura e asciugamani. Immediatamente trasferito all’ospedale di Arles e poi a Marsiglia, ora è in coma post-anossico. L’aggressore è Franck Elong Abe, un 36enne camerunense radicalizzato che sta scontando nove anni per associazione terroristica. Durante la sua detenzione sarebbe stato protagonista di altri ben 14 ‘incidenti’. Interrogato, ha spiegato di aver aggredito Colonna perché aveva offeso il Profeta.

Tra i manifestanti moltissimi studenti

Dopo il tentato omicidio di Colonna, in Corsica è scoppiata la rivolta. Sono stati presi d’assalto anche il Palazzo di Giustizia di Ajaccio e una banca. La guerriglia urbana domenica 13 marzo si è spostata a Bastia dove migliaia di persone hanno manifestato davanti alla prefettura scontrandosi con le forze dell’ordine (il bilancio è stato di 67 feriti, di cui 44 poliziotti). Un’onda di violenza che ha riportato l’isola indietro di 40 anni. Ora però le proteste sono meno organizzate e più simili a quelle dei black bloc. A colpire è soprattutto la giovane età dei manifestanti che sono soprattutto studenti cresciuti nel mito del Ribellu (ribelle in corso). Le ragioni della protesta sono soprattutto politiche e riguardano oltre a Colonna gli altri detenuti del cosiddetto commando Erignac: Pierre Alessandri, 63 anni, e Alain Ferrandi 62, condannati come Colonna all’ergastolo nel 2003. Anche loro avevano chiesto inutilmente il trasferimento da Poissy al carcere corso di Borgo. A fine 2021 alcuni deputati e senatori avevano chiesto con una lettera aperta su Le Monde di concedere il trasferimento ai tre. Ma anche questo tentativo era naufragato. Dopo l’aggressione a Colonna, il primo ministro Jean Castex ha assicurato che ai tre verrà revocato il regime DPS. Una mossa però giudicata tardiva, viste le condizioni in cui versa Colonna, e che ha infiammato ancora di più l’opinione pubblica corsa.

La rabbia dei corsi contro Parigi

Nel mirino dei manifestanti c’è naturalmente il presidente Emmanuel Macron. Nel febbraio 2018, si recò in Corsica per commemorare i 20 anni dall’omicidio Erignac. Da allora il presidente ha usato il pugno duro contro i nazionalisti negando sempre ogni ipotesi di amnistia per gli assassini. Questo unito alla poca considerazione che Parigi avrebbe per i rappresentanti corsi eletti, ha accresciuto il sentimento di rivalsa sull’isola. Lo Stato del resto ha sempre rifiutato sia la domanda di autonomia sia quella di riconoscimento del popolo corso. Nel 2018 si era aperto uno spiraglio con una riforma che doveva sancire lo statuto speciale della comunità corsa creata nel 2015. Tutto venne rinviato a causa dell’affaire Benalla. Ripresentata rivista l’anno successivo, la proposta non è mai stata esaminata. A questo si deve aggiungere poi il fattore economico. Molti giovani in Corsica vivono di lavori stagionali, nonostante siano diplomati. Sull’isola, la regione più povera della Francia, si contano 24 mila disoccupati (con una percentuale dell’8 per cento) mentre un corso su quattro vive sotto la soglia di povertà. Altra benzina sul fuoco.