Corriere multato a Taranto, i vigili cercano di immobilizzarlo e i passanti lo difendono

Potrebbe sembrare un episodio perfetto per una serie dal titolo “Vita da corriere” se non fosse che, quanto accaduto ieri nel centro di Taranto, non ha niente a che vedere con la finzione. Tutto è nato da un parcheggio fuori norma fatto da un corriere: il giovane ha infatti lasciato il suo furgone sulle strisce pedonali. Una sosta vietata in piena regola, fatta sull’onda di una probabile consegna urgente, che non è passata inosservata agli agenti della Polizia Locale.

Corriere multato e immobilizzato a Taranto

Durante il fermo del corriere da parte dei vigili, è nata una discussione. Le ipotesi sono legate ad una risposta poco consona o ad un probabile rifiuto di fornire i documenti. Sta di fatto che il diverbio, in pochi minuti, si trasforma in un vero e proprio blocco con tanto di immobilizzazione del ragazzo. Gli agenti della Polizia Locale lo costringono a terra tenendo un braccio dietro la schiena e un ginocchio sulla testa, mentre l’uomo chiede disperatamente aiuto.

La pubblicazione del video

Una scena che viene interamente ripresa dai passanti con il cellulare, per poi essere postata sui social. Condivisioni, commenti e reazioni fanno il resto, per un video che diventa virale. Nelle riprese è chiara e determinata la reazione delle persone presenti tanto che, per riportare la calma, sono dovuti intervenire gli agenti della questura di Taranto, che hanno sottratto il giovane ai vigili.

Una questione che promette di diventare politica, considerato che i consiglieri comunali d’opposizione Massimo Battista, Luigi Abbate e Francesco Battista hanno presentato un’interrogazione diretta al sindaco Rinaldo Melucci, dove la reazione dei vigili viene descritta come «apparentemente violenta e sproporzionata». Il primo cittadino ha parlato di accertamenti che sono stati avviati per ricostruire i fatti nella loro esatta dinamica. Attesa anche per la relazione chiesta al comandante Michele Matichecchia e all’assessore Mimmo Ciraci.