Calabria, arrestato un corriere diretto in Sicilia con 6 kg di droga

I finanzieri di Reggio Calabria hanno arrestato un 23enne in flagranza di reato originario di Vibo Valentia. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe un corriere della droga e avrebbe avuto l’intenzione di dirigersi in Sicilia portando con sé sei chili di cocaina. L’accusa è ora di traffico di stupefacenti.

Arrestato corriere della droga diretto in Sicilia in flagranza di reato

Il ragazzo si era presentato con la sua utilitaria per l’imbarco. A un controllo dei finanzieri della compagnia di Villa San Giovanni sarebbe apparso innervosito. Le unità cinofile avrebbero riscontrato qualcosa che non andava e a un controllo più approfondito sono emersi due doppifondi sotto i sedili anteriori. All’interno, c’erano 5 panetti di cocaina per un totale di 6 chili. Il mezzo e la droga sono stati sequestrati dai finanzieri. Il giovane è stato condotto presso il carcere Arghillà di Reggio Calabria e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori riscontri da parte delle indagini.

Stando a un conto effettuato dalle forze dell’ordine, se fosse stata immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 400 mila euro.

Le indagini della Guardia di Finanza

Le indagini dovranno stabilire come il giovane si sia procurato la merce e cosa avrebbe avuto intenzione di fare una volta raggiunta la Sicilia. I controlli dei finanzieri si svolgono a tappeto e riguardano tutti i mezzi che salgono o che scendono da e per le isole.

Infatti, il giovane sarebbe stato fermato e controllato in seguito a un comune controllo di polizia. Le unità cinofile con cani addestrati proprio per riconoscere l’odore della sostanza stupefacente avevano poi fatto insospettire gli inquirenti, che avevano predisposto un controllo più approfondito. Le indagini sono in corso anche per accertare eventuali altre responsabilità e per capire la provenienza della merce.