Correre per ricominciare, stasera su Rai 1: trama e cast del film in onda alle 21.25

Alex Kendrick e Aryn Wright-Thompson è la protagonista di Correre per ricominciare, in onda stasera, domenica 9 gennaio 2022, alle 21.25 su Rai 1. Diretto da Alex Kendrick e uscito su Netflix nel 2019, il film racconta la storia dell’allenatore John Harrison che, dopo aver visto svanire il sogno di vincere il campionato di basket con la sua squadra, accetterà una nuova, complicata sfida: preparare l’atleta ribelle Hannah Scott per le gare di corsa. Un incontro provvidenziale che porterà i due a scontrarsi e, contemporaneamente, ad arricchirsi vicendevolmente.

Correre per ricominciare: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

Correre per ricominciare: la trama

La liceale Hannah Scott ama allenarsi nella corsa di resistenza ma soffre d’asma e cleptomania. A indirizzarla verso un percorso di vita più regolare ci pensa John Harrison, insegnante di educazione fisica e storia che, dopo il fallimento di uno dei suoi più grandi obiettivi professionali, farà di tutto per preparare la talentuosa quanto problematica atleta a competere nei cinque chilometri con le ragazze delle altre scuole. Un giorno, capitato per caso in ospedale, Harrison conosce un malato terminale, Thomas Hill, un tempo campione di corsa e, chiacchierando con lui, fa tesoro di una serie di preziosi consigli per gli allenamenti di Hannah. Tornando più volte a trovarlo e ascoltando la sua storia, tuttavia, fa una scoperta sorprendente: l’uomo, infatti, è il padre dell’adolescente. La giovane sportiva non ne sa nulla: è convinta, infatti, che i genitori siano morti insieme perché affetti da un grave problema di tossicodipendenza. Nonostante le prime rimostranze e grazie all’aiuto di Harrison, Hill e della nuova direttrice della scuola, Hannah abbraccerà la fede e inizierà a guardare la vita con altri occhi. Restituendo gli oggetti rubati, impegnandosi nello sport che le piace e ritrovando un pezzo di famiglia che credeva di aver perso per sempre.

Correre per ricominciare: il cast

Accanto ad Alex Kendrick e Aryn Wright-Thompson nei ruoli, rispettivamente, di John Harrison e Hannah Scott, nel cast di Correre per ricominciare figurano anche Shari Rigby (Amy Harrison), Cameron Arnett (Thomas Hill), Priscilla Shirer (Olivia Brooks), Denise Armstrong (Barbara Scott) e Jack Sterner (Ethan Harrison).