Corrado Ruggeri morto a 65 anni: addio allo storico giornalista

Il mondo del giornalismo romano piange una delle sue firme storiche: Corrado Ruggeri, giornalista de Il Corriere della Sera, è morto a soli 65 anni. A causare la morte un male che non gli ha dato scampo, improvviso e inesorabile. Ruggieri era da poco diventato nonno. Il giornalista e scrittore italiano ha lavorato per oltre 30 anni nella redazione de Il Corriere della Sera, di cui è stato caporedattore per l’edizione romana. Autore di vari reportage realizzati in diverse parti del mondo, ha scritto numerosi libri pubblicati sia da Feltrinelli che da Mondadori, tra i quali Farfalle sul Mekong, Il canto delle lucciole e Sì, viaggiare. Come, quando, con chi, perché, scritto con Folco Quilici.

Ruggeri, nella sua prestigiosa carriera, vinse la XIII edizione del premio letterario internazionale Città di Gaeta per la letteratura di viaggio e d’avventura con Il Drago e la Farfalla, racconti di viaggio in Vietnam, pubblicato dalla Sitcom, editore anche del canale satellitare Marcopolo, del quale Ruggeri è stato uno dei volti più conosciuti. Insieme a Gianni Alemanno, negli anni in cui era sindaco della Capitale, ha scritto il libro intervista Cittadino di Roma (Mondadori). Tra gli ultimi lavori, pubblicato nel 2021, vi è Atlante – Viaggi e personaggi in giro per il mondo, (Ponte Sisto). Il giornalista era anche autore del sito I Viaggi di Corrado Ruggeri.

Il cordoglio dei colleghi

Numerosi i post sui social che lo ricordano come una persona a cui non mancava mai il sorriso. Alma Travel lo ha salutato con queste parole: «Ci ha lasciato Corrado Ruggeri, uno degli artisti più innovativi e stimati della cultura italiana. La sua creatività e la sua passione hanno lasciato un segno indelebile e la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo culturale. Corrado resterà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti attraverso le sue opere, che continueranno ad ispirare e ad emozionare. Alma TV è vicina alla famiglia, agli amici e ai colleghi in questo momento di dolore». L’annuncio dei funerali è stato dato dalla figlia, con un post su facebook: «I funerali del mio amatissimo, adorato e meraviglioso papà si terranno mercoledì alle 15:30 presso la basilica di San Lorenzo in Damaso (piazza della cancelleria 1). Grazie a tutti per la vicinanza in questo momento straziante».