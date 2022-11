Corrado Pesci chi è: professione, biografia e figli del marito di Virna Lisi

Chi è Corrado Pesci? Unico figlio della pluripremiata attrice Virna Lisi, ha oggi 60 anni di età. Più volte ospite in televisione, Pesci di frequente ricorda la madre e il legame di profonda stima che lo univa a lei. Tanto da aver fondato un’associazione in memoria proprio di Virna Lisi, insieme alla moglie Veronica.

Chi è Corrado Pesci?

Corrado Pesci è l’unico figlio dell’attrice pluripremiata Virna Lisi e di Franco Pesci, architetto. Nato nel 1962, ha oggi 60 anni di età. Più volte ospite di varie trasmissioni tv, ha sempre ricordato il profondo legame che lo lega al ricordo dei genitori. Tempo fa, parlando dell’attrice, Corrado aveva detto: «Non è stato complicato essere il suo figlio. Anzi, è stato molto facile, era amata da tutti. A scuola neanche lo capivo quando ero piccolo, poi crescendo è stato più facile».

«Mia mamma teneva molto al suo lavoro era molto appassionata e lo riteneva molto importante visto che lei nasce molto povera. Da piccola era costretta a rubare le mele dai maiali per far mangiare i fratelli più piccoli durante il periodo della guerra», ha ricordato in un’altra occasione il figli di Lisi.

La malattia del padre

Sempre ospite di Serena Bortone, Corrado aveva raccontato della malattia del padre. «Papà mancava tantissimo a mia mamma e un anno dopo è morta pure lei, era una di quelle coppie inscindibili. Gli stava dietro in maniera incredibile, usciva alle 5 di mattina e tornava tardi la sera, e subito si metteva a curarlo. È stato male per 15 anni mio padre, ha subito quasi 30 operazioni, ed è stato molto male».

La moglie di Corrado Pesci

Non si sa molto della vita privata di Corrado Pesci. Sua moglie si chiama Veronica ma questo è l’unico dato noto sul suo conto. Rimane sconosciuto anche se la coppia abbia o meno avuto dei figli. I due hanno fondato un’associazione in memoria di Virna Lisi.