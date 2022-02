Chi è Corrado Guzzanti, uno dei protagonisti di LOL 2 su Amazon Prime dal 24 Febbraio 2022

Dopo il grande successo della prima, la seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori debutterà su Amazon Prime Video giovedì 24 febbraio 2022. L’esilarante sfida a colpi di battute ritorna sugli schermi con un nuovo cast di concorrenti che, tra uno sketch e l’altro, dovranno provare a strappare un sorriso al pubblico senza mai cedere alla comicità dei rivali, pena l’eliminazione. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dalle imitazioni alla stand up comedy, passando per l’improvvisazione. In un duello all’ultima battuta dal quale solo uno riuscirà a uscire vincitore.

LOL 2 – Chi ride è fuori: le cose da sapere sul programma targato Amazon Prime Video

LOL 2 – Chi ride è fuori: chi sono i membri del cast

A sfidarsi in questa nuova tranche del comedy show prodotto da Endemol Italia e diretto da Alessio Pollacci, 10 volti noti del mondo della comicità nostrana: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, Diana Del Bufalo, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi riuscirà a non ridere per tutte e sei le ore previste si aggiudicherà il montepremi di 100mila euro, che verranno devoluti a un ente benefico di sua scelta. Mentre i primi 4 episodi saranno immediatamente visibili sulla piattaforma, gli ultimi due, invece, saranno disponibili nella giornata del 3 marzo.

LOL 2 – Chi ride è fuori: chi sono i presentatori

Fedez e Frank Matano, invece, faranno le veci dei padroni di casa e, direttamente dalla control room, osserveranno i comici all’opera. Pronti, nel caso di violazione delle regole, a sganciare il cartellino giallo e, in casi estremi, quello rosso. Ospite speciale e arma segreta, Lillo, grande rivelazione della scorsa stagione, potrà essere utilizzato dai conduttori per mettere in difficoltà i giocatori e sottoporli a una prova potenzialmente pericolosa per la loro resistenza.

LOL 2- Chi ride è fuori: carriera e vita privata di Corrado Guzzanti

LOL 2 – Chi ride è fuori: Corrado Guzzanti, performer poliedrico

Nato a Roma nel 1965, Corrado Guzzanti è uno dei grandi protagonisti della scena comica italiana. Dopo aver concluso il liceo ed essersi iscritto all’università, che non ha mai avuto modo di terminare, ha esordito come autore satirico scrivendo un pezzo per un provino della sorella Sabina. Per entrambi, l’inizio di una carriera che li avrebbe portati a raggiungere grandi traguardi. Il suo percorso da comico, invece, è iniziato ufficialmente nel 1988 nella trasmissione L’araba fenice, scritta e diretta da Serena Dandini. La prima di una serie di esperienze lavorative che hanno portato a consolidare il suo sodalizio professionale con la conduttrice. Che, negli anni a venire, avrebbe ritrovato in Scusate l’interruzione, Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show e L’Ottavo Nano. Fu proprio questa gavetta e il feedback positivo del pubblico dopo ogni sua performance a convincerlo a portare in televisione il suo primo programma personale, Il caso Scafroglia, una striscia quotidiana a tema satirico nella quale, affiancato da Marco Marzocca, non ebbe problemi a rendere note al pubblico le sue posizioni politiche. Abile a dividersi tra tivù, cinema e teatro, il repertorio che lo ha reso (e continua a renderlo) indimenticabile è, sicuramente, quello degli oltre quaranta personaggi che ha sapientemente imitato: da Antonello Venditti ad Antonio di Pietro, passando per Emilio Fede, Enrico Mentana, Gianfranco Funari, Giulio Tremonti, Romano Prodi, Umberto Bossi, fino a figure inventate come Aniene, Lorenzo, Quelo, Rokko Smitherson e Snack.

Sul grande schermo, ebbe modo di prendere parte a progetti del calibro di Fascisti su Marte, La passione, Ogni maledetto Natale, A bigger splash e La prima pietra, mentre sul palcoscenico ha messo in scena spettacoli di successo come Recital, Aniene e Dov’è Mario. Non si è lasciato sfuggire neppure l’opportunità di scrivere un libro: nel 2012 è uscito in libreria Parola di Corrado, una raccolta dei testi delle sue opere teatrali. Tra i lavori più recenti che lo hanno visto protagonista Propaganda Live, dove ha portato una serie di imitazioni, un cameo nella serie biografica dedicata a Francesco Totti Speravo de morì prima e la seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori.

LOL 2 – Chi ride è fuori: vita privata di Corrado Guzzanti

Particolarmente riservato, della sua vita privata si sa che non è sposato e non ha figli. E neppure sui profili social si sbottona più di tanto, se non postando qualche foto con le sorelle, Caterina e Sabina.