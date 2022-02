Corrado Formigli, chi è la moglie e chi sono figli del giornalista che conduce Piazzapulita su LA7

Corrado Formigli è un giornalista italiano, volto noto nel mondo dell’informazione. Da tempo conduce il programma Piazzapulita, in onda su LA7 alle 21:15. Ma cosa si sa della sua vita privata? Chi è la moglie di Corrado Formigli? E la coppia ha figli? Scopriamolo insieme.

Chi è Corrado Formigli

Corrado Formigli è nato a Napoli il 24 marzo del 1968. Ha 53 anni. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dell’informazione in qualità di giornalista per Paese Sera, alla fine degli anni ottanta a Firenze. Nel frattempo ha studiato giurisprudenza e sempre negli stessi anni si è trasferito a Londra, dove ha iniziato a scrivere per Il manifesto come corrispondente. Tornato in Italia per occuparsi di politica, nel 1994 è approdato in Rai per Tempo Reale.

Ha lavorato nelle trasmissioni Circus di Rai1, Il raggio verde e Sciuscià. Poi è passato a Sky TG24, per cui ha condotto per 5 anni il talk politico Controcorrente, mentre nel 2008 è tornato al fianco di Michele Santoro come autore e co-responsabile delle inchieste di Annozero su Rai2. Nel frattempo, ha collaborato con BBC Radio, con Il Fatto Quotidiano, la rivista Elle e l’edizione italiana di How To Spend It, rivista de Il Sole 24 ORE.

Chi è la moglie di Corrado Formigli

Il giornalista di Piazzapulita è sposato con una donna di nome Stella Prudente. Anche lei giornalista, vanta un prestigioso curriculum, ma si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Non si conosce dunque la sua data di nascita, ma si sa che è originaria di Genova.

Giornalista e apprendista blogger, la moglie di Corrado Formigli scrive per il il settimanale italiano d’informazione Internazionale, firmando parecchi reportage. Prima di questo incarico, aveva lavorato per diversi anni nel campo della diplomazia estera, soprattutto per l’azienda Askanews (l’ex Apcom). Stella Prudente ha collaborato anche con Il Messaggero, per il quale si è occupata di politica interna e Vaticano. Ha scritto anche per le testate Sette e Il manifesto. Inoltre è stata caporedattrice del giornale online Pubblico.

I figli della coppia

La coppia ha due figlie. Viola, che è nata nel 2009 e Sofia, venuta al mondo nel 2001. Formigli vive a Roma. Il suo profilo Instagram conta più di 16mila follower: corradoformigli.