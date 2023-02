Merì, trovato il corpo semicarbonizzato di un 16enne: disposta l’autopsia

Giallo a Merì i carabinieri hanno trovato il corpo semicarbonizzato di un ragazzo 16enne in un’area di parcheggio. Per questa ragione, è stata disposta l’autopsia così da scoprire più dettagli sul caso. Le forze dell’ordine hanno anche interrogato i genitori e le persone vicine della vittima.

Il ritrovamento del corpo a Merì

Un corpo semicarbonizzato di un ragazzo di 16 anni è stato scoperto ieri sera a Merì, un piccolo comune confinante con Barcellona, a circa 35 chilometri da Messina.

La scoperta è stata fatta verso le 21:30 circa. Il cadavere è stato ritrovato in una zona periferica e degradata in un’area di parcheggio non lontana da un campo sportivo nei pressi di Piazza Italia ’90. Si tratta di un vero e proprio mistero che ha scosso la comunità di Merì.

Le indagini non escludono alcuna ipotesi

Sul caso di Merì indagano i carabinieri insieme agli esperti dei carabinieri Ris per i rilievi di prassi ed è stata disposta l’autopsia sul corpo. La salma del ragazzo è stata trasferita all’ospedale di Barcellona dove verranno effettuate le analisi. Da un primo esame rapido esterno, gli inquirenti non hanno trovato segni di violenza sul suo corpo, infatti propendono per l’ipotesi di suicidio. I militari hanno interrogato amici, compagni di classe e docenti del ragazzo che frequentava un istituto di Barcellona Pozzo di Gotto.

La zona dove è stato ritrovato il corpo del 16enne non avrebbe telecamere e questo renderebbe più difficile il lavoro degli investigatori. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compreso il suicidio. Inoltre, nelle vicinanze del luogo di ritrovamento del corpo è stata trovata una bottiglia con del liquido infiammabile. Il padre del 16enne è un operaio, pendolare delle isole Eolie, mentre la madre è casalinga e il fratello studia. L’unica informazione disponibile e di rilievo per gli inquirenti sta nel fatto che il ragazzo negli ultimi giorni aveva cambiato scuola.