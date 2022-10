Corona a processo per il falso flirt Wanda Nara-Brozovic chiede a Icardi di tornare in aula

Per Fabrizio Corona la testimonianza decisiva nel processo per diffamazione in cui è imputato potrebbe arrivare da uno dei protagonisti della vicenda, finora mai presente in aula: Mauro Icardi. Finora l’attaccante non si è presentato per dare la propria testimonianza in merito al caso del 2009. All’epoca Corona ha pubblicato sul sito King Corona Magazine un articolo dal titolo Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic. Per questo Corona è attualmente imputato per diffamazione e lui stesso qualche settimana fa avrebbe chiesto scusa al centrocampista croato, ancora in forza all’Inter.

Corona: «Voglio che Icardi venga sentito»

Fabrizio Corona ha preso la parola per dichiarazioni spontanee e si è rivolto direttamente a Mauro Icardi, anche oggi assente in tribunale. «Non accetto la remissione della querela da parte di Icardi, voglio che venga e sia sentito nel processo», ha esordito. «Ora la situazione tra lui e Wanda Nara è un pentolone esplosivo, non stanno più insieme e la separazione potrebbe far emergere una nuova verità sui fatti oggetto del processo. Come sta succedendo tra Francesco Totti e Ilary Blasi: quando si scriveva che c’erano dei tradimenti in tanti venivano querelati, oggi molte cose si stanno rivelando vere».

Processo a Corona: assente anche Perisic

Quella di oggi avrebbe dovuto essere la giornata di Mauro Icardi e Ivan Perisic. Entrambi, però, non si sono presentati. E se per il primo si muove anche Fabrizio Corona, ma il giudice ha dichiarato che è stato impossibile notificare la convocazione perché si trova in Turchia, diverso è il caso del secondo. Il croato gioca nel Tottenham e ha deciso di non esserci. Così la giudice Elisabetta Canevini ha disposto l’accompagnamento coattivo per la prossima udienza, in programma il 25 gennaio. Icardi, invece, vedrà cadere la querela se non dovesse esserci e uscirà ufficialmente dal processo.