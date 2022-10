Corona-Berlinguer, lite in tv: «Chiuda il becco». «Il becco lo chiuda lei»

«È inutile che lei difenda una sinistra che ha tradito gli operai, ha tradito le fabbriche, ha tradito la povera gente e si è messa con le banche». Così Mauro Corona risponde a Bianca Berlinguer durante l’ultima puntata di Cartabianca. Nella trasmissione televisiva, i due hanno iniziato a parlare del Partito Democratico. Lo scrittore e alpinista ritiene che sia importante un rinnovamento profondo della classe dirigente, con l’allontanamento di alcune vecchie glorie per lasciare spazio ai giovani.

Corona Berlinguer, nuova lite in Tv

La Berllinguer non è stata d’accordo e ha espresso la sua opinione. Questo ha portato quindi Corona a dirle: «Chiuda il becco». Da qui la risposta piccata della presentatrice: «Lo chiuda lei il becco». La discussione è quindi degenerata in diretta Tv su Rai Tre. Chi segue il programma da anni ha temuto il peggio. Infatti, qualche anno fa lo stesso Corona era stato mandato via dalla Rai per via di alcune sue esternazioni sempre nella trasmissione condotta dalla Berlinguer.

Solo l’intervento della giornalista era riuscito a placare gli animi e a far tornare lo scrittore appassionato alla natura a tornare davanti alle telecamere. Quando la Berlinguer ha difeso le sue posizioni ancora una volta, Corona ha evidenziato come non fosse possibile difendere la sinistra che, a suo dire, avrebbe tradito gli operai e i lavoratori. Infine, lo scrittore aveva minacciato di andarsene. «Fossi in lei non me ne andrei» gli aveva risposto la conduttrice.

La lite a Cartabianca

La lite è poi rientrata, con la Berlinguer che ha commentato: «Questa sera l’ho salvata proprio in extremis, perché lei non conosce il passato». Infatti, Corona aveva appena detto di voler uscire dalla trasmissione per non mettersi in ridicolo.

«Non ho voglia di diventare ridicolo a causa sua» aveva detto lo scrittore, per poi tornare sui suoi passi e far rientrare la lite.