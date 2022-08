Cornea artificiale, i test sono positivi: in 14 recuperano la vista

20 pazienti con malattie degenerative della cornea, di cui 14 considerati legalmente ciechi, hanno riacquistato una buona funzione visiva grazie a una cornea artificiale. Si tratta dell’incredibile successo raggiunto dalla sperimentazione portata avanti dai ricercatori svedesi della Linköping University insieme all’azienda LinkoCare Life Scienzes. In sinergia i due team hanno creato una cornea artificiale ricavata da pelle di maiale. I primi test sono stati più che positivi e gli scienziati sono fiduciosi per il prosieguo dello studio. Se dovesse risultare positivo, andrebbe a migliorare le statistiche relative ai donatori di cornea: «Si stima che 12,7 milioni di persone attendono un donatore di cornea, con una cornea disponibile ogni 70 necessarie».

Com’è stata creata la cornea artificiale

Il processo di creazione della cornea artificiale passa dall’utilizzo del collagene derivato dalla pelle di maiale. Le sue molecole, infatti, hanno subito un processo di purificazione che già è stato utilizzato in altre discipline e con altre applicazioni. Un’intuizione frutto di un lungo studio portato avanti dai ricercatori della Linköping University, sfruttando la tecnologia dell’azienda partner.

I test: 14 ciechi recuperano la vista

I risultati dei test sono stati sorprendenti. La cornea artificiale è stata impiantata in 20 pazienti. Si tratta di uomini e donne in Iran e India, tutti affetti dal cheratocono, una malattia degenerativa dell’occhio. 14 di loro risultavano essere legalmente ciechi. Ma dopo alcune settimane, l’impianto ha corretto i danni legati alla malattia, ripristinando lo spesso e la struttura della cornea stessa. Un miglioramento incredibile, anche a livello di vista. Dei 14 ciechi, infatti, ben 3 hanno addirittura acquisito una visione perfetta di 10/10, mentre tutti gli altri hanno comunque recuperato la vista.

Neil Lagali: «Aggirato il problema della cornea donata»

Se i risultati saranno confermati dagli ulteriori test, il problema legato alla carenza di donatori potrebbe essere superato. Questo è quanto spiega il coordinatore dello studio, Neil Lagali: «I risultati mostrano che è possibile sviluppare un biomateriale che soddisfi tutti i criteri per essere utilizzato per impianti umani, che può essere prodotto in serie e conservato fino a due anni e quindi raggiungere un numero ancora maggiore di persone con problemi di vista. Questo ci fa aggirare il problema della carenza di tessuto corneale donato e dell’accesso ad altri trattamenti per le malattie degli occhi».