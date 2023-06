Cormac McCarthy morto a 89 anni: addio all’autore di Non è un paese per vecchi

Cormac McCarthy, lo scrittore solitario di Non è un paese per vecchi e La Strada, è morto martedì nella sua casa di Santa Fe, all’età di 89 anni per morte naturale. Knopf, il suo editore, ha dichiarato che la notizia è stata confermata da suo figlio John. La narrativa di McCarthy si è sempre contraddistinta per quella che il New York Times ha definito «una visione oscura della condizione umana spesso macabra». I suoi romanzi erano caratterizzati da decapitazioni, incendi dolosi, stupri, incesti, necrofilia e cannibalismo. Come dichiarò lui stesso al quotidiano nel 1992: «Non esiste una vita senza spargimento di sangue. Penso che l’idea che la specie possa essere migliorata in qualche modo, che tutti possano vivere in armonia, sia un’idea davvero pericolosa».

Morto Cormac McCarthy,

McCarthy, nel 1992, ha vinto un National Book Award, mentre nel 2007, con The Road, divenuto un film, ha vinto il Premio Pulitzer nel 2007. Anche Non è un paese per vecchi. prodotto dalla Miramax Films e Paramount Vantage, è diventato un film di successo, che si è guadagnato un Oscar nel 2008. Il film, diretto da Joel ed Ethan Coen, ha dato al mondo l’immagine indelebile di Javier Bardem nei panni del sicario che uccide le sue vittime con una pistola pneumatica destinata al bestiame. Negli ultimi anni McCarthy era stato individuato come un potenziale vincitore del Premio Nobel per la letteratura. Il critico Harold Bloom lo definì uno dei quattro maggiori romanzieri americani del suo tempo, insieme a Philip Roth, Don DeLillo e Thomas Pynchon. Alcuni critici tuttavia hanno trovato i suoi romanzi colmi di maschilismo.

McCarthy e la sua Olivetti

Come confermato dall’editore, McCarthy ha scritto tutti i suoi romanzi su una macchina da scrivere Olivetti Underwood Lettera 32. In una dichiarazione Nihar Malaviya, CEO di Penguin Random House, ha dichiarato che lo scrittore «ha cambiato il corso della letteratura». Charles Joseph McCarthy Jr. è nato il 20 luglio 1933 a Providence, Rhode Island. È cresciuto a Knoxville, nel Tennessee, e ha frequentato brevemente l’Università del Tennessee, dove ha iniziato a prendere confidenza con la narrativa breve. L’uomo è stato sposato tre volte e ha avuto due figli.