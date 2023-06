Cormac McCarthy, i libri diventati film: da La Strada a Non è un paese per vecchi

La notizia della morte di Cormac McCarthy, scomparso martedì 13 giugno all’età di 89 anni, ha colpito non solo l’editoria ma anche il mondo del cinema. Tanti gli omaggi sui social, tra cui spicca il tweet di un commosso Stephen King che lo ha definito «forse il più grande scrittore americano del mio tempo». «Un gigante che scriveva con una penna di ferro», lo ha salutato il britannico Robert McFarlane. Dall’esordio nel 1965 con Il guardiano del frutteto, McCarthy ha pubblicato opere capisaldi della letteratura contemporanea. Alcune di queste sono state adattate sul grande schermo, tra cui spicca il cult dei fratelli Coen Non è un paese per vecchi, vincitore di quattro premi Oscar.

Cormac McCarthy, tutti i film tratti dai suoi romanzi

1. Passione ribelle (2000), il primo film basato sui libri di McCarthy

Nel 1992, con il romanzo Cavalli selvaggi Cormac McCarthy inaugurava la Trilogia della frontiera. Otto anni dopo il regista Billy Bob Thornton, premio Oscar per Lama tagliente, lo ha adattato nel film Passione ribelle. La trama, che si svolge nel 1949 fra le aride pianure del Messico, si concentra su due giovani cowboy texani. John Grady Cole e Lacey Rawlins hanno infatti attraversato il confine alla ricerca di lavoro, ma il primo si innamora presto della figlia di un proprietario terriero, Alejandra de la Rocha. Un amore che la famiglia della ragazza non accetta e cerca di ostacolare con ogni mezzo. Nel cast Matt Damon, Penelope Cruz ed Henry Thomas. Presente spesso sul set, McCarthy si occupò poco degli attori, preferendo conversare con l’esperto di armi da fuoco.

2. Non è un paese per vecchi (2007), il capolavoro dei fratelli Coen

L’adattamento più famoso dei libri di Cormac McCarthy è indubbiamente Non è un paese per vecchi, film del 2007 dei fratelli Coen basato sull’omonimo libro pubblicato due anni prima. La trama segue passo per passo la vita di Llewelyn Moss, veterano della guerra del Vietnam che si imbatte nel luogo di una sparatoria, dove trova una borsa con 2 milioni di dollari. Non sa che con quel gesto ha avviato una catena di violenze che metteranno a rischio la sua vita. Sulle sue tracce si mettono infatti il killer Anton Chirurgh e lo sceriffo Ed Tom Bell. Nel cast Josh Brolin, Javier Bardem e Tommy Lee Jones. Candidato a otto premi Oscar, ne ha vinti quattro tra cui il “Miglior film”.

3. The Road (2009), l’adattamento del libro premio Pulitzer

Due anni dopo Non è un paese per vecchi sbarcò al cinema The Road, versione cinematografica del romanzo La strada vincitore del premio Pulitzer. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove fu in corsa per il Leone d’Oro, racconta la storia di un padre e un figlio in viaggio negli Usa. Dopo una non meglio precisata catastrofe apocalittica, la Terra è ridotta a un grigio deserto dove pochi sopravvissuti si sbranano fra loro per rimanere in vita. I due si trovano nel cuore degli States, mentre tentano di raggiungere il Sud dove si vocifera di un clima più ospitale. Durante la traversata, il protagonista ripensa al suo passato accanto a una donna, di cui però non resta che un lontano ricordo. Nel cast Viggo Mortensen, Kodi Smith-McPhee e Charlize Theron.

4. Sunset Limited (2011), il film curato dallo stesso Cormac McCarthy

Dopo aver recitato in Non è un paese per vecchi, Tommy Lee Jones passò dall’altra parte della cinepresa dirigendo nel 2011 Sunset Limited. Il film, prodotto e trasmesso in tv da HBO, è un adattamento curato dallo stesso McCarthy dell’omonima piece teatrale portata in scena nel 2006. Nel cast lo stesso Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson nei panni di due uomini che dialogano sul senso della fede. Il primo, professore che sta meditando il suicidio, viene frenato dal secondo, ex detenuto per omicidio e ora operaio che gli offre una nuova ragione per vivere.

5. The Counselor – Il procuratore (2013), l’unica sceneggiatura originale di McCarthy

Cormac McCarthy si occupò personalmente di scrivere anche la sceneggiatura, stavolta concepita solo per il cinema, di The Counselor – Il procuratore. Diretto nel 2013 da Ridley Scott, segue un diligente avvocato nel suo ingresso nel narcotraffico. Convinto di poter lavorare una tantum per la malavita, spera di costruirsi un futuro ricco e tranquillo per sé e sua moglie, ma ben presto cede all’avidità. La sua attività si incrocia molto presto con quella del proprietario di un nightclub, con cui si rapporta tramite un intermediario. Nel cast ci sono Brad Pitt, Javier Bardem, Cameron Diaz, Penelope Cruz e Michael Fassbender. Il film fu dedicato alla memoria di Tony Scott, fratello del regista morto suicida durante la produzione.

6. Child of God (2013), l’ultimo adattamento per il cinema

James Franco ha invece curato scrittura, direzione e recitazione di Child of God, film del 2013 che adatta il romanzo omonimo di Cormac McCarthy. La trama del film si svolge in Tennessee e racconta la strana storia di un uomo violento che cerca disperatamente di rimanere fuori dall’ordine sociale degli Anni ’60. Orfano e molto presto senzatetto, si trasforma rapidamente in una specie di uomo delle caverne evitando i rapporti con il mondo esterno. Per sopravvivere, sceglie la via del crimine, che lo trascina sempre più in un vortice senza uscita. Nei panni del protagonista recita Scott Haze che, per entrare nel personaggio, ha vissuto per mesi in una baita isolata e persino in alcune grotte.