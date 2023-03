Corinna Schumacher, Eddie Jordan: «Prigioniera da 10 anni per proteggere il marito»

Eddie Jordan, amico di Michael e Corinna Schumacher, ha voluto parlare dello stato del campione e di quello della sua compagna di vita.

Le parole di Eddie Jordan su Corinna Schumacher

Sempre vicino a Schumacher dai tempi dei suoi esordi in F1, Jordan è stato uno dei primi a credere nel suo grandissimo talento e a conoscere, in piccola parte, quel che stanno attraversando Corinna, i suoi figli e lo stesso Michael. «Questa è stata la situazione più orribile per Mick e Corinna», ha detto Eddie al giornale The Sun Online facendo riferimento a questi dieci anni di assistenza e cure per Michael. «Sono passati quasi dieci anni e Corinna non è stata in grado di andare a una festa, a pranzo o questo o quello, è come una prigioniera perché tutti vorrebbero parlarle di Michael quando non ha bisogno di ricordarselo ogni minuto», le parole molto dure usate da Jordan che, potrebbero causare dei sentimenti negativi e una reazione da parte della moglie del campione.

Il legame tra Michael Schumacher e la moglie

Corinna Betsch è stata al fianco di Michael Schumacher nel corso della sua carriera di pilota, curando i suoi interessi e seguendone tutte le attività anche in questa condizione di necessità causata dalla continua assistenza medica ed infermieristica. Dopo la tragedia, è stata ed è il riferimento assoluto del campione ed Eddie Jordan con le sue affermazioni ha voluto sottolineare anche questo. «Il mio angelo» ha detto in passato il pilota, riferendosi a sua moglie, la quale ha lavorato nella massima discrezione o anche nella libertà di poter vivere secondo le proprie inclinazioni. L’ultima apparizione pubblica di Corinna e Gina Maria Schumacher, la figlia del grande campione di Formula 1 è stata in occasione della consegna del Premio di Stato, tributo commovente del suo Paese al marito Michael.