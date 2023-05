Cori razzisti contro Vlahovic: curva dell’Atalanta chiusa per una giornata

Il giudice sportivo ha decretato la chiusura della Curva Pisani, per una giornata, per i cori razzisti contro Dusan Vlahovic durante Atalanta-Juventus. Pugno duro, dunque, come aveva auspicato il presidente Fifa Infantino («non si tratta di un episodio isolato e chiedo alle autorità competenti di garantire l’applicazione di sanzioni severe»). Confermata anche l’ammonizione per il serbo, come da referto dell’arbitro.

Caso Vlahovic, chiusa la curva dell’Atalanta

Nel comunicato ufficiale diramato dalla giustizia sportiva sono state evidenziate le motivazioni che hanno portato alla squalifica del settore dei tifosi nerazzurri per un turno. Qui di seguito la nota integrale:

«Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Atalanta occupanti il settore denominato “Curva Nord Pisani” levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Juventus Dusan Vlahovic; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano fino all’80 per cento dei circa 9.000 occupanti il predetto settore (denominato “Curva Nord Pisani”); considerato che di tale comportamento del pubblico prendeva nota il direttore di gara, che chiedeva di avvisare dell’accaduto il responsabile dell’ordine pubblico per gli annunci di rito; considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria, ed in un’occasione i fischi di disapprovazione di parte del restante pubblico, non riuscivano ad impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS; delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori».