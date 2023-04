Juventus-Inter, cori razzisti a Lukaku: daspo a 171 tifosi

L’inchiesta della Digos del capoluogo piemontese sui cori razzisti verso Lukaku durante Juvenuts-Inter ha dato come risultato 171 tifosi sanzionati, anche se le indagini sono ancora in corso per identificare tutti i coinvolti nella vicenda. Segnalati anche cori di discriminazione territoriale contro i napoletani nella partita di ieri.

Il daspo a 171 tifosi per i cori razzisti a Lukaku

Sono 171 i tifosi della Juventus che riceveranno il Daspo dalla Questura di Torino. Questo è stato il risultato dell’inchiesta della Digos del capoluogo piemontese, nell’ambito del contrasto alla discriminazione razziale nello sport, un lavoro svolto attraverso audio e filmati che ha permesso di individuare i soggetti ribelli durante Juventus-Inter, partita di andata delle semifinali di Coppa Italia giocata all’Allianz Stadium il 4 aprile. Secondo le indagini, furono i tifosi presenti nel primo anello della Curva Sud a lanciare cori e ululati verso l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku. Gli insulti a sfondo razzista vennero lanciati da 250 persone, ma le indagini sono in corso per identificare tutti i coinvolti nella vicenda. I 171 in questione, oltre che dal Daspo, sono stati raggiunti da contravvenzioni per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo per avere intonato i cori. Durante l’inchiesta della Digos è stata segnalata alla procura federale un episodio accaduto verso la metà del primo tempo, sempre durante la partita Juventus-Inter, quando il settore ospiti ha intonato il coro «Liverpool, Liverpool» chiaro riferimento ai tragici fatti dell’Heysel.

I cori durante Juventus-Napoli

I tifosi della Juventus non si sono limitati ai cori razzisti contro Lukaku ma hanno lanciato anche una protesta per il provvedimento ricevuto. Infatti, ieri durante la partita Juventus-Napoli sono stati emanati insulti contro il presidente della Figc Gabriele Gravina. Sempre ieri la procura federale, da quanto si apprende presso fonti autorevoli, ha segnalato cori di discriminazione territoriale contro i napoletani, infatti gli slogan sono partiti dalla curva bianconera che ha cantato: «Vesuvio lavali con il fuoco» e «Acqua e sapone, usate acqua e sapone». Per questi cori offensivi la curva juventina potrebbe ricevere una severa sanzione.