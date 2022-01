Corea, un uomo fugge dal Sud al Nord: forse è un ex disertore

Inizia con un vero e proprio mistero il Capodanno delle due Coree. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, un uomo è riuscito ad attraversare il confine indisturbato, nonostante i serrati controlli che vigono costantemente da entrambi i lati della recinzione. L’intervento degli investigatori di Seul, però, non è stato voluto dal governo soltanto per comprendere il modo in cui possa essere successo. Resta da capire, infatti, il motivo del passaggio, perché l’uomo è migrato da sud a nord: un caso più unico che raro.

Fugge dalla Corea del Sud a quella del Nord: forse è un ex disertore

Nella notte tra sabato e domenica, quindi, un uomo è riuscito a superare il confine tra le due Coree passando da quella del Sud a quella del Nord. Un evento raro, visto che solitamente sono i nordcoreani a tentare la fuga per allontanarsi dal regime di Pyongyang. Restano ancora da capire sia il modo sia i motivi che lo hanno spinto al rischioso viaggio. Proprio nel corso della mattinata di oggi, il ministero della Difesa di Seul ha dichiarato che l’uomo in questione, che dovrebbe avere 30 anni, potrebbe essere arrivato in Corea del Sud intorno al novembre 2020. Le autorità presumono che possa essere «un disertore nordcoreano». All’epoca del primo viaggio, con la presunta fuga dal Nord, «aveva un aspetto e un vestito identici a quelli della persona che ha disertato», ha dichiarato il ministro.

Corea del Sud: le indagini e i problemi di sicurezza

In Corea del Sud è scattato, così, un doppio allarme. Da una parte si cerca di capire se l’uomo fosse una spia e se quindi ad attenderlo dall’altra parte ci fossero i soldati nordcoreani. Dall’altra, non è la prima volta che al confine l’esercito sudcoreano perde di vista un fuggitivo. Il caso di quest’uomo, infatti, è emblematico. Il fuggitivo nel precedente viaggio nel 2020 è stato trovato dopo ben 14 ore dal suo attraversamento. Ieri, invece, ne sono passate 3 prima che qualcuno si accorgesse di quanto registrato dalle telecamere a circuito chiuso. Molto rigide, invece, le misure di sicurezza prese in Corea del Nord, intensificate durante la pandemia. Per questo si cerca di capire se il ritorno in patria del presunto ex disertore fosse concordato con il governo di Kim-jong un.