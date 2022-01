I trattamenti utili ad arginare la perdita dei capelli costano parecchio. Così per venire incontro a quanti si trovano a fare i conti con un problema simile, Lee Jae-myung, candidato del Partito Democratico alle prossime presidenziali in Corea del Sud, ha proposto che i costi delle terapie vengano coperti dall’assicurazione sanitaria pubblica.

Lotta all’alopecia: la proposta di Lee Jae-myung

L’idea ha innescato una serie di reazioni diverse: numerosi sono stati i messaggi di supporto e gratitudine da parte di chi, da tempo, accusa il disagio, ma altrettanto agguerrite sono state le accuse di quanti hanno visto nella proposta del politico esclusivamente un tentativo di accalappiarsi voti. Nel corso di una conferenza tenuta mercoledì 5 gennaio, Jae-myung ha fornito ai giornalisti un quadro più o meno dettagliato della situazione. Nel Paese sarebbero quasi 10 milioni le persone affette da alopecia. Condizione che le porta, spesso, a ordinare medicinali specifici all’estero: «Fatemi sapere quali sono stati i problemi che avete incontrato nell’accesso ai trattamenti per la caduta dei capelli e su cosa la politica dovrebbe intervenire con urgenza», ha scritto poi su Facebook ai suoi follower. «Ho intenzione di presentare una serie di misure che possano essere mirate ed efficaci». Ma non è tutto. Per dimostrare alla comunità l’intenzione di impegnarsi seriamente nella battaglia, il partito di cui è portabandiera ha organizzato un meeting con gli elettori interessati dal problema. Come Jeong Da-eun, madre di due figli che, non avendo a disposizione i 4 milioni di won per costose terapie, ha dovuto ripiegare su uno shampoo di qualità migliore abbinato un regime alimentare più salutare.

Le accuse dell’opposizione a Lee Jae-myung

I rivali, tuttavia, non sono riusciti a vedere nulla di buono nell’iniziativa di Jae-myung, additandola come uno stratagemma pervaso di populismo. Ahn Cheol-soo, medico, magnate della tecnologia e candidato dell’opposizione, l’ha definita irresponsabile, promettendo, invece, di agire, in caso di elezione, sul taglio dei prezzi dei farmaci generici e sullo sviluppo di nuove terapie. «Potrebbe sembrare un passo necessario per tutti quelli che fanno i conti con questo disturbo ma non è altro che un inganno», si legge in un editoriale del quotidiano conservatore Munhwa Ilbo. «Se il piano andasse in porto, sarebbe una rovina per la stabilità finanziaria del programma assicurativo nazionale». Un’opinione condivisa anche dal professor Lee Sang-ee, docente alla facoltà di medicina della Jeju National University: «Se si arrivasse a spendere una cifra pari a centinaia di miliardi di won per coprire il costo di rimedi di questo tipo, il sistema assicurativo vacillerebbe gravemente. E a scapito di quanti invece, soffrono di malattie ben più gravi». Al momento, il sistema sanitario non ha pubblicato dati ufficiali su quanti sudcoreani convivano con la calvizie. Le uniche informazioni note riguardano il conteggio annuale dei pazienti che hanno ricevuto cure ospedaliere. Numero che, nel 2020, ha toccato la soglia delle 230mila unità.