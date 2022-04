Corea del Sud, il Tribunale respinge la condanna: niente carcere per i soldati gay

La Corte Suprema della Corea del Sud ha rigettato la sentenza del tribunale militare che aveva condannato due soldati gay per aver avuto rapporti sessuali. Secondo il giudice, infatti, dato il consenso da parte di entrambi gli imputati, l’applicazione della criticatissima legge contro la sodomia militare non avrebbe alcuna validità.

Dal 2017 a oggi, la parabola del caso che ha coinvolto i due soldati gay

Il caso ha visto coinvolti un tenente dell’esercito e un sergente di leva impiegati in basi differenti. Nel 2017, i due sono stati denunciati dai procuratori militari per aver fatto sesso, nonostante si fossero dati appuntamento in una giornata di riposo e in una struttura distante dalle caserme di riferimento. E non sono stati gli unici a subire un trattamento del genere: oltre a loro, infatti, all’epoca dei fatti (era il 2016), almeno altri nove colleghi sono stati incriminati in quello che la stampa ha definito un vero e proprio accanimento dei vertici dell’arma nei confronti di soldati dichiaratamente omosessuali. Condannati al carcere in base all’articolo 92-6 della legge militare promulgata nel 1962, che vieta categoricamente relazioni omosessuali tra coscritti e prevede una pena detentiva fino a un massimo di due anni per atti indecenti, avevano presentato ricorso, tramite i loro legali, all’alto tribunale militare dopo la conferma delle condanne a tre e quattro mesi di prigione (più un anno di libertà vigilata), ottenendo una sospensione condizionale della reclusione.

La decisione del giudice Kim Myeong-su

La scelta di rinviare il giudizio alla Corte Suprema è stato accolta positivamente dalle associazioni e dagli attivisti che si occupano della tutela dei diritti umani, da anni in prima linea nelle proteste contro un ordinamento legislativo incline alle discriminazioni di genere, soprattutto in ambito militare. Un vulnus al quale il giudice capo Kim Myeong-su pare aver trovato una soluzione, seppur sommaria. Secondo la sua sentenza, infatti, le disposizioni previste dalla norma non dovrebbero essere applicate nel caso di relazioni consenzienti e in contesti estranei dal luogo di lavoro.

SOUTH KOREA – On 21 April 2022, in a landmark ruling, South Korea’s Supreme Court decided to overturn convictions of soldiers for gay sex. #southkorea #lgbt+ #military #humanrights SOURCE: https://t.co/7T9WrNhSnM pic.twitter.com/Aj9Kpjdkkc — Pride in Law (@prideinlaw) April 22, 2022

«Il concetto di indecenza è cambiato con l’evolversi dei tempi e della società», ha spiegato nel corso della seduta, «oggi, l’idea che l’attività sessuale di persone dello stesso sesso possa diventare fonte di disgusto e umiliazione per alcuni e andare contro la morale verrebbe difficilmente accettata come principio universale o come standard inderogabile». Successivamente, durante una conferenza stampa, il tribunale ha aggiunto che il verdetto, al di là della vicenda specifica, ha un valore ben più profondo: «La sentenza vale come dichiarazione di quanto, a oggi, risulti decisamente impossibile considerare punibili le relazioni tra militari dello stesso sesso soltanto per la loro natura».

L’ambiguità del governo e i reclami degli altri condannati

Mentre il Center for Military Human Rights di Seul ha appoggiato il gesto, definendolo importante nel fissare un precedente giudiziario utile a tutelare la privacy delle minoranze sessuali e a limitare gli attacchi di natura omofoba nei confronti di reclute e coscritti di gradi più alti, il ministero della Difesa non ha preso una posizione chiara in merito, preferendo prendersi il tempo di esaminare con cautela la situazione e gli atti. Intanto, gli altri imputati del gruppo di cui facevano parte i due protagonisti della debacle giudiziaria hanno reclamato l’annullamento plenario della condanna e l’abolizione dell’articolo 92-6 perché incostituzionale.