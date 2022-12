Corea del Sud, via il tabù: ok l’importazione di bambole sexy per adulti

Dopo anni di dibattito, la Corea del Sud ha deciso di consentire l’importazione dall’estero delle bambole sessuali. La scelta, come riporta la Bbc, seguirà la regolamentazione della pornografia, legale ma sotto lo stretto controllo governativo. Anche se non vi era alcuna legge che vietasse l’ingresso nel Paese di questi sex toys, numerosi modelli si fermavano alla dogana poiché dannosi per la tradizione e la morale pubblica. Resta invariato tuttavia il divieto per bambole raffiguranti minori oppure personaggi pubblici e celebrità. Difficile dire però se tale normativa si applicherà anche ai modelli di fattura locale. Intanto una petizione che contrasta la liberazione del commercio per paura di un aumento dei crimini sessuali ha già raggiunto 250 mila firme.

LEGGI ANCHE: X-Oasis, nel metaverso una piattaforma immersiva di prostituzione virtuale

Cosa cambia in Corea del Sud per il commercio di bambole sessuali

Come ricorda la Bbc, le bambole del sesso non erano illegali in Corea del Sud, tuttavia ogni anno dal 2018 la dogana ne sequestrava a migliaia. I funzionari hanno infatti sempre provveduto al blocco di tutti i sex toys di fattura straniera raffiguranti uomini o donne oppure parti di essi in base a una legge che limita i beni che possono ledere alla tradizione e alla morale pubblica. Un divieto che ha spinto i produttori a sporgere varie denunce in tribunale, confermando come i loro prodotti non arrecassero alcun danno alla dignità umana. Già nel 2019 la Corte Suprema aveva confermato che le bambole del sesso sono a uso personale come la pornografia, strettamente regolamentata ma legale nel Paese. Ciononostante, l’agenzia doganale aveva continuato a ritenerle oscene, confiscandole prima dell’ingresso. Oggi però si cambia.

In supporto alla decisione, l’agenzia doganale ha riportato le parole del ministero per l’Uguaglianza dei generi e della famiglia, che ha confermato come le bambole sessuali non ledano la dignità personale. Le nuove linee guida prevedono l’ingresso in Corea del Sud di tutte le bambole sessuali raffiguranti adulti di ambo i sessi. Resta invariato il blocco di quelle con le sembianze di minori o delle celebrità. Non è chiaro se quest’ultimo divieto si applichi anche alla produzione locale, come avviene in Australia, Stati Uniti e Regno Unito. La notizia però non ha raccolto un plauso unanime. Ha già raggiunto 250 mila firme una petizione che chiede di tornare immediatamente al blocco. Il suo autore, che ha deciso di restare anonimo, ha detto di temere un aumento dei crimini sessuali. Come riporta Reuters, i costi di una bambola oscillano fra 840 e 12 mila dollari a seconda di materiale e optional.

LEGGI ANCHE: Corea del Sud, l’ascesa delle influencer virtuali: chi sono le più seguite