Corea del Nord, i test missilistici sono simulazioni di attacchi nucleari al Sud

«Del tutto pronti a colpire e distruggere obiettivi in qualunque momento da qualsiasi luogo». Così Kim Jong-un, leader supremo della Corea del Nord, ha definito i recenti test missilistici di Pyongyang. I media statali, tra cui l’agenzia di stampa Kcna, hanno pubblicato ampi rapporti che confermano come le armi siano in grado di trasportare testate nucleari a corto e medio raggio. Un «ovvio avvertimento» nei confronti di Washington e Seul, che avevano effettuato esercitazioni congiunte nelle scorse settimane. Kim in persona ha guidato e supervisionato le azioni con alcuni suoi generali. E nel frattempo prepara nuovi test nel sito di Punggye-ri, ufficialmente chiuso dal 2018.

I test nucleari della Corea del Nord puntano a basi e aeroporti militari al Sud

Tutti i missili delle operazioni militari sarebbero in grado di trasportare testate nucleari. L’arsenale, come ha confermato anche l’intelligence statunitense, comprende differenti tipologie di armi. Presenti infatti razzi a corto e medio raggio, oltre a vettori balistici progettati per il lancio da un sottomarino. Gli analisti ritengono che la Corea del Nord abbia più siti sul territorio, alcuni fissi e altri mobili come treni e convogli per rendere più difficile l’individuazione nemica in battaglia. Nei test, l’esercito ha effettuato simulazioni di attacchi su basi militari, ma anche aeroporti e porti navali della Corea del Sud. Kcna ha infatti parlato di «esercitazioni per una vera guerra».

Non sono mancate poi le parole del leader supremo del Paese, Kim Jong-un, che ha anche guidato sul campo i test assieme ai suoi generali. «La nostra forza ha dimostrato efficacia e capacità di combattimento», ha detto ai media nazionali. «Anche se il nemico parla di dialoghi e negoziati, noi non ne sentiamo necessità». Preoccupati gli analisti internazionali, che al Guardian hanno espresso considerazioni sulle azioni di Kim. «Sta sicuramente perseguendo un’arma atomica tattica», ha detto l’esperto Ankit Panda al quotidiano britannico. «Sospetto che nuclearizzeranno i loro missili a corto raggio». Si teme infatti un nuovo test nel sito di Punggye-ri, ufficialmente chiuso da circa cinque anni.

Kim Jong-un e i 40 test nucleari nel 2022: mai così tanti

Il 2022 ha fatto segnare una nuova pietra miliare per i test missilistici in Corea del Nord. Pyongyang ha effettuato finora 40 simulazioni, mai così tante in un anno solare. Già a fine aprile, Kim Jong-un aveva paventato l’uso preventivo di armi nucleari per «contenere e vanificare tutti i tentativi pericolosi poste da forze ostili». Il leader supremo aveva anche sottolineato il ruolo fondamentale di una potenza atomica, «simbolo di potere» di una nazione. Lo scorso mese aveva invece approvato una legge per rendere irreversibile la sua politica di armamento nucleare. Pyongyang ha annunciato che attaccherà anche con le armi atomiche qualora un Paese ostile dovesse rappresentare una seria minaccia per la sicurezza nazionale.

Dal 25 settembre, la Corea del Nord ha lanciato sette missili nel mare del Giappone. Il primo ha fatto seguito all’arrivo di una portaerei statunitense nelle acque internazionali vicine. Tre giorni dopo, il 28 settembre, spazio al lancio di due altri missili a corto raggio in risposta all’arrivo di Kamala Harris a Seul. Nemmeno 24 ore dopo, quando la vicepresidente Usa ha lasciato il Sud, altri due razzi si sono schiantati nel mare. Ben più allarmante il lancio del 4 ottobre quando un vettore balistico intermedio ha sorvolato il Giappone per 4.500 chilometri. Gli esperti hanno calcolato, in base alla distanza, che con un’altra traiettoria avrebbe potuto raggiungere l’isola americana di Guam. L’ultimo test invece ha avuto luogo il 9 ottobre.