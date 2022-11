Pyongyang spara missili, Seul risponde: tensione lungo il 38esimo parallelo

Tensione altissima lungo il 38esimo parallelo. Pyongyang ha lanciato 17 missili, uno dei quali è caduto a meno di 60 chilometri dalla città costiera Sokcho: in precedenza gli ordigni del Paese eremita non erano mai arrivati così vicini alle acque territoriali sudcoreane. Seul non è stata a guardare e ha risposto lanciando tre missili aria-superficie di precisione nelle acque a nord del confine marittimo intercoreano.

L’escalation da parte di Pyongyang dopo le esercitazioni congiunte Seul-Washington

All’inizio della giornata, il Nord di Kim Jong-un ha lanciato almeno tre missili balistici a corto raggio nel mar del Giappone: tra essi uno ha volato attraverso il confine marittimo de facto con la Corea del Sud. Poi ha continuato con i lanci, arrivando in tutto a 17. Uno degli ordigni è caduto a 57 chilometri da Sokcho. Tecnicamente non è stata un’invasione delle acque territoriali, ma il missile ha superato di 26 chilometri la “linea limite settentrionale”, che prosegue idealmente il confine di terra tra le due Coree, fungendo da confine marittimo. Sull’isola sudcoreana di Ulleung, che si trova in quella zona nel mar del Giappone, sono scattate le sirene contro i raid aerei.

Il Comando di stato maggiore di Pyongyang ha sottolineato di aver testato i missili «verso le acque al largo delle coste ovest ed est del Paese», ricordando quelli balistici a corto raggio lanciati dalle vicinanze di Wonsan, città costiera nordcoreana. Pyongyang ha minacciato di usare le armi nucleari per far pagare a Usa e Corea del Sud «il prezzo più orribile della storia» qualora dovessero far ricorso alla forza, in un’escalation retorica contro le manovre militari congiunte in corso su larga scala di Washington e Seul, che il regime considera prove di invasione. Secondo il Comando di stato maggiore congiunto di Seul, la Corea del Nord ha successivamente sparato circa 100 colpi di artiglieria nel mar del Giappone.

Per il presidente della Corea del Sud c’è stata «invasione territoriale»

La Sud Corea non è stata a guardare. Seul ha infatti lanciato tre «missili aria-superficie di precisione» nelle acque a nord del confine marittimo intercoreano. «I missili nordcoreani, per la prima volta dalla divisione della penisola, sono atterrati vicino alle nostre acque territoriali a sud della Northern Limit Line, con una mossa intollerabile», ha detto il Comando di stato maggiore congiunto in una nota, assicurando che Seul intende rispondere «con fermezza contro qualsiasi tipo di provocazione». Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-Yeol, che ha convocato d’urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale e posto l’esercito in stato di massima allerta, ha affermato di considerare i lanci da parte di Pyongyang «un’invasione territoriale». Il Giappone ha convocato il Consiglio di sicurezza nazionale: «Questi ripetuti lanci di missili con una frequenza così elevata sono inaccettabili», ha dichiarato il primo ministro Fumio Kishida.